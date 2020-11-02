Українська
$ 28,45
33,25
  1. Последние новости Украины

Часть областей Украины накроют дожди: где ждать непогоды (карта)

2 ноября, 07:41

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Повезет лишь жителям западных областей

В Украине сегодня, 2 ноября, в некоторых регионах пройдут дожди.

Реклама

Как сообщили в Укргидрометцентре, осадки ожидаются на севере, востоке и юге страны. Не заденет лишь Одесскую область.

Температура воздуха в восточных регионах установится на уровне 10-14 градусов тепла, в северных – 8-11, а в южных областях столбики термометров покажут 10-14 выше нуля.

Солнечно будет лишь на западе страны. Температура воздуха составит 8-11 градусов тепла. Во Львове воздух прогреется до 12 градусов с отметкой плюс.

В тренде
В Минюсте рассказали, сколько тратят в месяц на пожизненно заключенных
Реклама

Ранее мы сообщали, что украинские синоптики дали прогноз на ноябрь. Народный синоптик Леонид Горбань отметил, что ноябрьская погода ожидается в этом году переменчивой, как никогда. Это касается как температуры, так и осадков.

Также напомним, сильный ветер в Кропивницком снес крыши домов и разрушил стены в некоторых зданиях. Три человека травмированы, погибших нет. Повреждены линии электропередачи и газопровод.

О том, как погода может навредить здоровью украинцев, смотрите в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода регионы прогноз синоптики Украина дожди осень
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киевской области от взрыва боеприпасов погиб человек
В Киевской области от взрыва боеприпасов погиб человекПроисшествия и криминал
ЦИК признала победителями 108 глав населенных пунктов
ЦИК признала победителями 108 глав населенных пунктовУкраина
"Убил человека и что такого": жители села об избрании Лозинского председателем ОТГ (видео)Украина
Дешевые доллары заканчиваются – скоро цена поднимется до 29 гривен
Дешевые доллары заканчиваются – скоро цена поднимется до 29 гривенФинансы
Если победит Джо Байден. Три сценария для Украины
Если победит Джо Байден. Три сценария для УкраиныПолитика
Дожди и похолодание: какой будет погода 31 октября
Дожди и похолодание: какой будет погода 31 октябряУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять