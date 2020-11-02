Часть областей Украины накроют дожди: где ждать непогоды (карта)

В Украине сегодня, 2 ноября, в некоторых регионах пройдут дожди.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, осадки ожидаются на севере, востоке и юге страны. Не заденет лишь Одесскую область.

Температура воздуха в восточных регионах установится на уровне 10-14 градусов тепла, в северных – 8-11, а в южных областях столбики термометров покажут 10-14 выше нуля.

Солнечно будет лишь на западе страны. Температура воздуха составит 8-11 градусов тепла. Во Львове воздух прогреется до 12 градусов с отметкой плюс.

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Ранее мы сообщали, что украинские синоптики дали прогноз на ноябрь. Народный синоптик Леонид Горбань отметил, что ноябрьская погода ожидается в этом году переменчивой, как никогда. Это касается как температуры, так и осадков.

Также напомним, сильный ветер в Кропивницком снес крыши домов и разрушил стены в некоторых зданиях. Три человека травмированы, погибших нет. Повреждены линии электропередачи и газопровод.

О том, как погода может навредить здоровью украинцев, смотрите в видеосюжете:

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