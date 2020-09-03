Часть Украины накроет циклон: где ждать непогоды 3 сентября

В некоторых регионах лето все еще не отступает

В Украине сегодня, 3 сентября, будет преимущественно тепло и солнечно. Однако в некоторых областях ожидаются сильные ливни с грозами.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, дожди пройдут в западных областях. Там температура воздуха составит 21-23 градуса тепла. Ветер северо-западный, местами порывы до 10 м/с. Циклон не заденет только Луцк и Львов.

На остальной территории Украины будет преобладать солнечная погода. Температура воздуха установится на уровне 27-35 градусов с отметкой плюс.

Жарче всего будет в Одессе, Николаеве, Херсоне, Запорожье, Донецке, Луганске, Харькове и Днепре.

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Ранее мы сообщали, что синоптики рассказали, какой будет погода в Украине осенью. В этом году осень быстро вступит в свои права, "подвинув" лето.

Также напомним, на Волыни из-за мощных ливней, которые обрушились на Западную Украину 25 августа, затопило три города.

Кроме того, киевляне после дождя массово жалуются на затопленные дома. Из-за прохудившихся крыш и забитых ливнестоков пострадали жильцы домов в разных районах города.

О том, как погода в Украине может навредить здоровью, смотрите в видеосюжете:

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