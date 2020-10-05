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Часть Украины накроет циклон: где ждать непогоды (карта)

5 октября, 07:30

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Прохладнее всего будет в столице

В Украине сегодня, 5 октября, будет преимущественно без осадков. Однако в некоторых областях ожидаются сильные ливни с грозами.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, дожди пройдут в западных областях. Там температура воздуха составит 21-23 градусов тепла. Ветер юго-восточный, местами порывы до 12 м/с.

На остальной территории Украины будет преобладать переменная облачность. Температура воздуха установится на уровне 20-23 градусов с отметкой плюс.

Прохладнее всего будет в Киеве – ожидается 19-21 градусов тепла.

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Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске прошел сильный ливень. На перекрестках и под мостами образовались озера, а спасатели были вынуждены вылавливать плавающие автомобили.

Кроме того, в Херсонской области пронесся мощный торнадо. В результате удар стихии нанес серьезный ущерб населенному пункту Великая Александровка. Ветер повредил крыши 239 домов.

Также напомним, в Житомире улицы превратились в реки. Местные жители жалуются на плохую работу ливневой канализации. Подробности в видеосюжете:

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