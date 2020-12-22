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Часть Украины накроют дожди со снегом: прогноз на 22 декабря (карта)

22 декабря, 07:25

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На востоке страны усилятся морозы

В Украине сегодня, 22 декабря, в некоторых областях пройдут дожди, местами снег и морозы.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, на востоке страны температура воздуха составит от -5 до -1 градуса, а на севере столбики термометров покажут от -4 до 0. В Луганске, Донецке и Запорожье ожидается снег.

В западных областях температура воздуха установится на уровне от -1 до +4 градусов. Теплее всего будет в Ужгороде и Львове, там столбики термометров поднимутся до 5 градусов тепла. Небо затянет тучами, местами ожидается дождь.

А на юге страны температура воздуха будет в пределах от -1 до 1 градуса выше нуля. В Херсоне выпадет снег.

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Ранее мы сообщали, что в Украине на Рождество Христово, 7 января, будет снежно и ожидается минусовая температура, поэтому у украинцев появится возможность насладиться праздничной атмосферой.

Также напомним, погода на католическое Рождество Христово, 25 декабря, будет далеко не праздничной. Синоптики прогнозируют, что в этот день снега не будет, возможен даже небольшой дождь.

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погода дождь зима регионы прогноз синоптики температура воздуха Украина
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