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Часть Украины окажется во власти дождей: прогноз на 3 ноября (карта)

3 ноября, 08:00

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Температура воздуха в некоторых областях прогреется до 14 градусов

В Украине сегодня, 3 ноября, в некоторых регионах пройдут дожди.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, осадки ожидаются на западе страны. Там температура воздуха установится на уровне 9-14 градусов тепла. Ветер юго-восточный, местами порывы до 10 м/с.

В восточных регионах столбики термометров покажут 9-13 градусов выше нуля. А в Харькове, Луганске, Донецке пройдут дожди.

На севере страны ожидается 9-12 градусов с отметкой плюс, а на юге сохранится 10-12 градусов тепла. Небо будет облачным, но без осадков.

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Ранее мы сообщали, что украинские синоптики дали прогноз на ноябрь. Народный синоптик Леонид Горбань отметил, что ноябрьская погода ожидается в этом году переменчивой как никогда. Это касается как температуры, так и осадков.

Также напомним, Киев "поплыл" из-за ливня. Так, на жилом массиве Южная Борщаговка на улице Жолудева из-за дождя затопило дорогу. Уровень воды достиг верхушек колес автомобилей. На дороге образовался целый "пруд".

А на популярном горнолыжном курорте Драгобрат в Раховском районе Закарпатской области выпал снег.

Кроме того, в Житомире улицы превратились в реки. Подробности – в видеосюжете:

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