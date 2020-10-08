Дожди и похолодание: чего ждать от погоды 8 октября

В Украине сегодня, 8 октября, на значительной части страны ожидаются осадки.
Как сообщили в Укргидрометцентре, дожди пройдут в западных областях. Там температура воздуха составит 14-19 градусов тепла. Ветер северо-западный, местами порывы до 12 м/с.
Также дожди ожидаются в таких городах:
- Чернигов;
- Киев;
- Житомир;
- Кропивницкий;
- Одесса.
На остальной территории Украины будет преобладать переменная облачность. Температура воздуха установится на уровне 18-23 градусов с отметкой плюс.
Теплее всего будет на юге страны. В Николаеве и Херсоне воздух прогреется до 24 градусов тепла.
Ранее мы сообщали, что Киев накрыла непогода – прошел затяжной ливень, из-за которого в некоторых местах по городу собрались огромные лужи.
Также напомним, в Ивано-Франковске ликвидируют последствия непогоды. Недавно в городе прошел мощный ливень с порывами сильного ветра. В результате улицы города затопило, а поваленные деревья перекрыли дороги, повредили здания и автомобили.
Также смотрите сюжет о том, как погода может навредить здоровью украинцев:
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