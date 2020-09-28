Часть Украины затянет тучами, а температура воздуха опустится до +18

В Украине сегодня, 28 сентября, будет солнечная и достаточно теплая погода. Однако в некоторых регионах пройдут дожди.
Как сообщили в Укргидрометцентре, осадки ожидаются во Львове Ужгороде, Тернополе, Ивано-Франковске и Черновцах. Там температура воздуха составит 18-21 градусов тепла. Ветер юго-восточный, местами порывы до 12 м/с.
На всей остальной территории страны будет преобладать переменная облачность, без осадков. Температура воздуха установится на уровне 19-24 градусов с отметкой плюс. Теплее всего будет в Запорожье, Николаеве и Херсоне. Там столбики термометров поднимутся до 26 градусов.
Ранее мы сообщали, что в Украине выпал первый снег.
Также напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину придут "арктические" заморозки.
Отметим, что погода решила испытать украинцев на прочность – температура то резко падала на 15 градусов (до заморозков), то теперь снова около 30 градусов. Такие резкие перепады могут стать причиной плохого самочувствия. Врачи объяснили, почему мы чувствуем перепады погоды и как с этим бороться.
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