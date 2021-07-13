"Часто ходит в Офис президента". Арахамия пояснил, почему на главу МВД выдвинули Монастырского

Давид Арахамия/Денис Монастырский

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия был инициатором выдвижения Дениса Монастырского на пост главы МВД вместо Арсена Авакова.

"Почему Монастырский? Я предложил (Зеленскому – ред.), если так честно. Вообще Монастырский довольно часто ходит в Офис президента и всегда по правоохранительным вопросам докладывает. Он – человек в команде, и все нормально к нему относятся. Кажется, у него достаточно и дипломатии, и мощного менеджерского потенциала, чтобы эту роль выполнять", – рассказал Арахамия в эфире "Украина 24".

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Голосовать за отставку Авакова и назначение Монастырского депутаты будут в пятницу, 16 июля, после часа вопросов к правительству. Арахамия говорит, что не знает причины отставки Авакова, но не сомневается, что парламент ее поддержит. Как и назначение Монастырского.

Что известно о кандидате на должность главы МВД – читайте в материале.

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