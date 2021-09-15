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Чат со священниками и пожертвование денег. ПЦУ запустила свое приложение

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
15 сентября, 13:30
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Запуск приложения анонсировали еще в начале 2020 года, сделать это удалось только сейчас
В мобильном приложении "Моя церковь" есть молитвы, чат со священниками и даты церковных праздников. Коллаж: "Сегодня"
В мобильном приложении "Моя церковь" есть молитвы, чат со священниками и даты церковных праздников. Коллаж: "Сегодня"

Православная Церковь Украина запустила мобильное приложение "Моя церковь", в котором можно найти ближайший храм, почитать церковные новости или молитвы и пообщаться со священником.

Об этом свидетельствуют данные в Google Play.

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"Моя Церковь" состоит из пяти разделов:

  • карта храмов (на момент запуска база насчитывает около 5000 храмов ПЦУ).

Скриншот из приложения "Моя Церковь"
Скриншот из приложения "Моя Церковь"

  • Календарь церковных праздников и важных событий.

Скриншот из приложения "Моя Церковь"
Скриншот из приложения "Моя Церковь"

  • Ежедневные утренние и вечерние молитвы.
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Скриншот из приложения "Моя Церковь"
Скриншот из приложения "Моя Церковь"

  • Новости из жизни церкви.

Скриншот из приложения "Моя Церковь"
Скриншот из приложения "Моя Церковь"

  • Личный кабинет – где пользователи могут персонализировать приложение, пожертвовать деньги на благотворительность, пожаловаться на работу приложения и пообщаться в онлайн-чате со священником.

Скриншот из приложения "Моя Церковь"
Скриншот из приложения "Моя Церковь"

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Запуск приложения в ПЦУ анонсировали еще в начале 2020 года, сделать это удалось в этом году.

ПЦУ запретила священнику-сексисту писать в Facebook

Ранее мы сообщали, что священнику Александру Дедюхину из Полтавской области запретили делать сообщения в соцсетях на три месяца из-за сексистского скандала, в который он попал.

Настоятель Свято-Николаевской религиозной общины шокировал своей позицией относительно абортов – назвал в Facebook недоразвитыми участников акций протеста, которые требуют права самостоятельно распоряжаться собственным телом.

После этого на священника посыпались обвинения в сексизме. В Полтавской епархии утверждают, что изучили публикации Дедюхина и постановили, что они разжигают вражду и вредят авторитету Православной церкви Украины.

Поэтому священнику до 19 августа официально запретили проведение литургий, а до 6 сентября – публичную деятельность в соцсетях.

Ранее мы писали:

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