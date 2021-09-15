Чат со священниками и пожертвование денег. ПЦУ запустила свое приложение

Православная Церковь Украина запустила мобильное приложение "Моя церковь", в котором можно найти ближайший храм, почитать церковные новости или молитвы и пообщаться со священником.
Об этом свидетельствуют данные в Google Play.
"Моя Церковь" состоит из пяти разделов:
- карта храмов (на момент запуска база насчитывает около 5000 храмов ПЦУ).
- Календарь церковных праздников и важных событий.
- Ежедневные утренние и вечерние молитвы.
- Новости из жизни церкви.
- Личный кабинет – где пользователи могут персонализировать приложение, пожертвовать деньги на благотворительность, пожаловаться на работу приложения и пообщаться в онлайн-чате со священником.
Запуск приложения в ПЦУ анонсировали еще в начале 2020 года, сделать это удалось в этом году.
ПЦУ запретила священнику-сексисту писать в Facebook
Ранее мы сообщали, что священнику Александру Дедюхину из Полтавской области запретили делать сообщения в соцсетях на три месяца из-за сексистского скандала, в который он попал.
Настоятель Свято-Николаевской религиозной общины шокировал своей позицией относительно абортов – назвал в Facebook недоразвитыми участников акций протеста, которые требуют права самостоятельно распоряжаться собственным телом.
После этого на священника посыпались обвинения в сексизме. В Полтавской епархии утверждают, что изучили публикации Дедюхина и постановили, что они разжигают вражду и вредят авторитету Православной церкви Украины.
Поэтому священнику до 19 августа официально запретили проведение литургий, а до 6 сентября – публичную деятельность в соцсетях.
Ранее мы писали:
"Это го*но здесь сидит". В Днепропетровской области священник нахамил зрителям.
Напомним, что Епифаний перебрался в новую резиденцию, которой больше 100 лет.
Также напомним, что под Ровно верующие не поделили церковь – закончилось матами, дракой и полицией.