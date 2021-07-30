Чаус нашелся и сразу потерялся – СБУ "отбила" его у полиции и увезла: что произошло

Полиция должна была везти судью в Киев в суд для избрания меры пресечения, но неожиданно к ним нагрянула СБУ

СБУ похитила Чауса? Коллаж "Сегодня"

Судья Николай Чаус, который нашелся в Винницкой области и его уже хотели отвезти в Киев, снова потерялся.

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Об этом сообщает в Facebook Национальной антикоррупционное бюро (НАБУ).

Антикоррупционеры отметили, что по состоянию на 15:30 судья был задержан полицией, но на связь с НАБУ правоохранители не выходили.

"Призывают правоохранителей соблюдать закон и передать подозреваемого, которого разыскивают детективы, уполномоченным представителем Национального бюро", – говорится в сообщении.

Журналист Юрий Бутусов в Facebook написал, что полиция якобы везла Чауса в Киев на суд для ареста и передачи НАБУ.

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"Однако после задержания в село прибыла группа сотрудников СБУ Винницкой области, которые буквально отбили Чауса у наряда Могилев-Подольского районного отделения полиции, и вывезли Чауса в неизвестном направлении", – сообщил он.

По данным его источников, Чауса освободили по плану, разработанному в Офисе президента.

"Он содержался на базе ГУР Минобороны и согласился сотрудничать с ОПУ под гарантию передачи его дела в СБУ от НАБУ, избежания уголовной ответственности за коррупцию. Это значит, что СБУ предъявит Чаусу обвинения по статьям незаконное пересечение госграницы либо любую другую статью, которая находится в подследственности СБУ. И после этого от Генпрокуратуры потребуют передать дело Чауса в СБУ", – резюмировал журналист.

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В свою очередь адвокат Чауса Ростислав Кравец рассказал Суспільному, что судья находится в розыске, его должны доставить в Высший антикоррупционный суд для избрания ему меры пресечения, как это предусматривает Уголовно-процессуальный кодекс.

"Я ожидаю, что или в семь часов сегодня вечером (30 июля – ред.) Чауса доставят в Киев. Единственный вопрос, будет ли суд работать. Или завтра с утра его будут доставлять в суд для избрания меры пресечения", – сказал он.

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Еще один адвокат судьи Юлиан Балан в эфире телеканала "Украина 24" тоже прокомментировал ситуацию с его подзащитным.

"Предполагаю, что это единственная возможность его легализовать на территории Украины после того, как его похитили. И тот факт, что он сейчас появился, и его взяли СБУ, НАБУ или другие органы, – наверное, это будет арест и уголовное производство по делу, по которому он был объявлен в розыск", – сообщил он.

Напомним, 3 апреля в центре молдавской столицы произошло похищение судьи Николая Чауса, который бежал из Украины и объявлен в международный розыск. В свою очередь в СБУ заметили похищение Чауса и открыли дело.

В мае текущего года Николай Чаус, который скрывался в Молдове, записал видеообращение, в котором заявил, что якобы передал в Украину компромат на своих похитителей.