Чауса забрали сотрудники СБУ: как их пытались остановить НАБУ (видео)

Машину с группой захвата НАБУ сотрудники СБУ заблокировали и не пропускали на территорию

Как Чауса забрали сотрудники СБУ. Коллаж: "Сегодня"

Детективы НАБУ идентифицировали авто, которыми работники СБУ перевозили разыскиваемого судью Николая Чауса.

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Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

На законные требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники Службы безопасности не реагировали, после чего незаконно доставили его на ул. Владимирскую, 33.

В тренде Староста села Чауса не видел. Версия обнаружения судьи не подтверждается

Напомним, что сегодня похищенный в Молдове в начале апреля судья Николай Чаус неожиданно нашелся в Винницкой области. Через пару часов в Facebook Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что по состоянию на 15:30 судья был задержан полицией, но на связь с НАБУ правоохранители не выходили.

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3 апреля в центре молдавской столицы произошло похищение судьи Николая Чауса, который бежал из Украины и был объявлен в международный розыск. В свою очередь в СБУ по факту похищения Чауса открыли дело.

Все подробности в спецтеме Где судья Чаус?