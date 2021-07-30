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Чауса забрали сотрудники СБУ: как их пытались остановить НАБУ (видео)

30 июля 2021 21:43

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Машину с группой захвата НАБУ сотрудники СБУ заблокировали и не пропускали на территорию

Как Чауса забрали сотрудники СБУ. Коллаж: "Сегодня"

Как Чауса забрали сотрудники СБУ. Коллаж: "Сегодня"

Детективы НАБУ идентифицировали авто, которыми работники СБУ перевозили разыскиваемого судью Николая Чауса.

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Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

На законные требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники Службы безопасности не реагировали, после чего незаконно доставили его на ул. Владимирскую, 33.

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Напомним, что сегодня похищенный в Молдове в начале апреля судья Николай Чаус неожиданно нашелся в Винницкой области. Через пару часов в Facebook Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что по состоянию на 15:30 судья был задержан полицией, но на связь с НАБУ правоохранители не выходили.

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3 апреля в центре молдавской столицы произошло похищение судьи Николая Чауса, который бежал из Украины и был объявлен в международный розыск. В свою очередь в СБУ по факту похищения Чауса открыли дело.

Все подробности в спецтеме Где судья Чаус?

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