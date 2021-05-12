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Чай и "Укрзализныця" на трусиках: супруга Лещенко предстала в образе проводницы (фото)

12 мая, 20:45

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Диджей Анастасия Топольская решила не останавливаться на концерте в Москве и голой попе и продолжить скандал

Супруга члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко диджей Анастасия Топольская, которая ранее оскандалилась, выступив на секс-позитивной вечеринке в Москве, решила продолжить тему и опубликовала фотоколлаж, где предстала в образе проводницы в плацкартном вагоне с эмблемой УЗ на трусиках.

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Соответствующий пост появился на ее странице в Facebook.

Анастасия обыграла то самое фото со скандальной вечеринки – в руках у нее типичные для украинских железных дорог стаканы в подстаканниках.

"Друзья, чайку anyone?" – кратко подписала фото она.

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Следует отметить, что политики и активисты еще раньше призвали ввести персональные санкции против Топольской, а Лещенко – уволить из набсовета "Укрзализныци" в связи с ее концертом в Москве.

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Сам Лещенко оправдал выступление супруги в стране-агрессоре тем, что концерт якобы проходил в поддержку жертв режима президента РФ Владимира Путина.

Интересно, какое объяснение даст член набсовета "Укрзализныци", теперь.

Мы также писали, что Анастасия Топольская на своей странице в Instagram-stories написала, что ее не интересует мнение других людей о ее выступлениях и опубликовала свое детское фото с голой попой.

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