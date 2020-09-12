Українська
$ 27,9
33,07
  1. Последние новости Украины

Чего ждать от погоды 12 сентября: синоптики порадовали прогнозом (карта)

12 сентября, 07:16

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Осадков сегодня в стране не будет

В Украину в начале осени понемногу приходит бабье лето. Уже сегодня, 12 сентября, по всей территории страны будет сухо, но сохранится облачная погода.

Реклама

Как рассказали в Украинском гидрометцентре, ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с, в Приазовье северо-восточный, 7-12 м/с.

Что касается температуры, то в субботу в северных, восточных, большинстве центральных и западных областей она установится на уровне 21-24 градуса тепла. Еще жарче будет на юге и в Винницкой области – там синоптики прогнозируют от 26 до 29 градусов.

В тренде
Сам себе выстрелил в голову: в Николаеве умер лидер областной организации "Свобода"

Примечательно, что сентябрь уже начался, но синоптики не могут прийти к единому мнению, каким он будет – более летним или скорее "хрестоматийно" осенним. Сайт "Сегодня" сравнил три погодных прогноза: народного синоптика Леонида Горбаня, Укргидрометцентра и обобщенный прогноз погодных сайтов и узнал, какой ожидается погода в сентябре.

Реклама

Кроме того, синоптики рассказывали, какой будет погода в Украине осенью.

Также смотрите сюжет о том, как погода может навредить здоровью украинцев:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода прогноз карта Украина погода в Украине
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Зеленского жестко напомнили оккупантам, кто должен обеспечить Крым водой
У Зеленского жестко напомнили оккупантам, кто должен обеспечить Крым водойПолитика
В Украине рекорд по количеству умерших от COVID-19 за сутки
В Украине рекорд по количеству умерших от COVID-19 за суткиУкраина
Операция турецкой разведки в Одессе: стали известны подробности
Операция турецкой разведки в Одессе: стали известны подробностиОдесса
Эксклюзив. Ермак озвучил главные итоги
Эксклюзив. Ермак озвучил главные итоги "нормандской встречи"Политика
Пропустите хасидов: конгрессмены из США призвали Украину разрешить въезд паломникам
Пропустите хасидов: конгрессмены из США призвали Украину разрешить въезд паломникамУкраина
Глава Черниговской ОГА подал в отставку
Глава Черниговской ОГА подал в отставкуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять