Чего ждать от погоды 12 сентября: синоптики порадовали прогнозом (карта)

Осадков сегодня в стране не будет

В Украину в начале осени понемногу приходит бабье лето. Уже сегодня, 12 сентября, по всей территории страны будет сухо, но сохранится облачная погода.

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Как рассказали в Украинском гидрометцентре, ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с, в Приазовье северо-восточный, 7-12 м/с.

Что касается температуры, то в субботу в северных, восточных, большинстве центральных и западных областей она установится на уровне 21-24 градуса тепла. Еще жарче будет на юге и в Винницкой области – там синоптики прогнозируют от 26 до 29 градусов.

Примечательно, что сентябрь уже начался, но синоптики не могут прийти к единому мнению, каким он будет – более летним или скорее "хрестоматийно" осенним. Сайт "Сегодня" сравнил три погодных прогноза: народного синоптика Леонида Горбаня, Укргидрометцентра и обобщенный прогноз погодных сайтов и узнал, какой ожидается погода в сентябре.

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Кроме того, синоптики рассказывали, какой будет погода в Украине осенью.

Также смотрите сюжет о том, как погода может навредить здоровью украинцев:

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