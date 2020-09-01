Курс доллара и запрет на въезд: что ждет украинцев в сентябре

Начало осени встретит украинцев новыми карантинными ограничениями и запретом на въезд в страну для иностранцев. Помимо этого, минимальная зарплата вырастет до 5 тыс. грн, а школьники будут учится по новым правилам.

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Сайт "Сегодня" рассказывает о том, каких изменения ждать в сентябре.

Курс доллара

Эксперты уверены, что в начале осени гривна укрепит свои позиции и доллар остановится на отметке 26-27 грн. Вадим Бардась, аналитик Европейского инвестиционного центра, поясняет, что Национальный банк продолжает удерживать курс гривны от девальвации.

"В частности, в Украине не наблюдается резкого роста денежной массы, из-за увеличения объемов государственного долга как это происходило в марте и мае, в период пика финансового кризиса, когда за месяц в денежный оборот попадало больше 45 млрд гривен. Кроме того, в поддержку национальной денежной единицы складывается и ситуация в глобальной экономике – в июле завершилось снижение стоимости зерновых, а восстановление на рынке металлов началось еще в апреле-мае текущего года. В частности, курс доллара продолжит снижаться, ожидается снижение стоимости американской валюты до 26-27 гривен", — говорит Бардась.

Галина Хейло, финансовый эксперт, вице-президент Ассоциации украинских банков, прогнозирует, что что курс будет находится у отметки 28 гривен за доллар.

"Возможно незначительное повышение курса, которое может быть связано с сезонными изменения: подготовка и начало отопительного сезона, накапливание заказов на логистических складах, а также достаточно ли будет активная продажа валюты экспортерами, в том числе рост поступлений валютной выручки аграриям в период сбора основных экспортных культур. Стоит напомнить, что на курс может повлиять тот факт, что Украину ждет пиковая выплата по государственному долгу для МВФ, и она выпадает на сентябрь. Также Украина обязана выплатить 1,4 млрд долларов по еврооблигациям", — говорит Хейло.

Как будут работать садики, школы и университеты

1 сентября тысячи школьников и студентов вернутся к учебе. Но из-за карантина есть определенные правила, которых придется придерживаться во время учебного процесса. Напомним, что сейчас в стране адаптивный карантин с разделением регионов или отдельных городов на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны, в зависимости от уровня распространения коронавируса.

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В "оранжевой" зоне запретят посещать группами больше, чем 20 человек заведения высшего образования (институты, университеты и т.д.), а вот на школы и садики это запрет распространяться не будут. В "красной" зоне школы вообще будут закрыты.

Для регионов "оранжевой" зоны педагогам будут рекомендовать носить защитные щитки, а в "желтых" и "зеленых" зонах — просто соблюдать социальную дистанцию.

В Минздраве рассказали о новых правилах обучения с 1 сентября:

учащимся 1-4 классов разрешено передвигаться в учебных заведениях без маски или респиратора;

допуск учителей на работу будет происходить только после проведения соответствующего температурного скрининга;

в случае подтверждения коронавируса у кого-то из учеников, весь класс должен пойти на самоизоляцию и провести соответствующие мероприятия;

дозаторы и антисептики должны находиться в заведении только на входе, в дальнейшем рекомендуется тщательно мыть руки после каждого урока.

Также в правительстве рекомендуют разработать гибкий график посещения учебных заведений, чтобы не допускать большого скопления детей в одно время.

Запрет на въезд для иностранцев

Недавно Кабмин принял решение закрыть границы на въезд иностранцам. Этот запрет будет действовать до 29 сентября, но это ограничение не будет распространятся на тех, кто едет через Украину транзитом, учится здесь, проходит военную службу, постоянно проживает на территории страны и т.д.

Также беспрепятственно въезжать в страну смогут те, кто:

признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;

являются сотрудниками дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств официальных международных организаций, аккредитованных в Украине;

являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;

являются инструкторами вооруженных сил стран-членов НАТО;

являются деятелями искусств и спортсменами, приглашенными в Украину, а также лицами, перевозящими гемопоэтические стволовые клетки для трансплантации.

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Новые карантинные ограничения

В сентябре в стране будут действовать новые карантинные ограничения. В частности, в регионах с "зеленым" уровнем эпидемической опасности запретили проведение дискотек, работу ночных клубов, деятельность заведений общественного питания по организации досуга, проведение концертов (кроме проводимых учреждениями культуры, для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности).

Вырастет минимальная зарплата

С 1 сентября в стране минимальная зарплата вырастет до 5 тыс. грн. Напомним, с января 2020 года минимальная зарплата в Украине составляет 4723 грн. В 2019 году минималка была на уровне 4173 грн, в 2018 году – 3723 грн.

Погода на сентябрь

Синоптики прогнозируют, что осень будет сырой и прохладной. Уже сентябрь, в отличие от предыдущих годов, окажется по-настоящему осенним, дождливым. 5-6 сентября начнется первая волна осенних дождей, а северо-восточные ветры приведут к резкому снижению температуры: до +15-16 градусов днем и +5-6 ночью. Середина сентября окажется ясной и сухой, а вот под конец месяца стоит вновь ожидать дождей.

О том, каким будет учеба во время карантина, смотрите в нашем сюжете:

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