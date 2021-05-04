Человек-мем, стикер и ходячий анекдот. Лучшее с Гордоном

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон, способный выдавать три шутки в минуту, не дает заскучать своим поклонникам. То выпустит именные конфеты и предложит российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву их пососать, то пообещает запустить линию мороженого "Гордон на палочке".

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Его шутки мгновенно разлетаются по Сети, превращаются в мемы и становятся объектом подражания. Так, мем, "выстреливший" во время интервью с российским оппозиционным политиком Михаилом Ходорковским про "барак – Обама – ну типа", растиражировали в десятках комиксов и сотнях каламбуров.

В них пользователи используют игру слов вокруг имен певиц Веры Брежневой и Надежды Бабкиной, актеров Вина Дизеля и Брэда Питта, "Докторской" колбасы и автомобиля "Шкода Октавия", также обыгрывается созвучие русского и украинского языков, а также тема оккупации Крыма.

Предлагаем вашему внимание наиболее яркие шутки самого Дмитрия и подражание ему пользователями сетей.

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Кроме того, напомним, что Telegram заполнили стикеры с участием Гордона, которые обыгрывают его слова с обещанием двухлетней давности "вырвать кадык" заместителю главы Кировоградского облсовета Игорю Степуре и тренировки на манекене.

Напомним, Дмитрий Гордон в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" пообещал выпускать ряд продуктов под своей маркой – мороженое, чай "Гордон", воду и так далее.