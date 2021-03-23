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Человек похож и на DZIDZIO: Влад Сорд отрицает, что разбил стекло в ОПУ

23 марта, 17:04

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Активист действительно очень похож на известного украинского артиста

Активист Владислав Гранецкий-Стафийчук (также известный как Влад Сорд), которого суд отправил под домашний арест, открестился от участия в беспорядках и не признает, что разбил стекла в дверях Офиса президента. Об этом он сказал журналистам после заседания суда.

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На вопрос о том, какой был его мотив разбить окна, он начал юлить: "По совету адвоката, я не могу и не будут отвечать".

"Вы утверждаете, что я разбивал стекло, да (смеется)?" – сказал Гранецкий-Стафийчук.

На уточняющий вопрос одного из журналистов, кто тогда был на видео, Сорд ответил: "Очень похожий человек – как на меня, так и на DZIDZIO (известный украинский певец)".

"Еще 10 таких Гранецких-Стафийчуков есть", – добавил активист.

Как сообщали новости "Сегодня", вечером 20 марта под Офисом президента вспыхнули беспорядки во время акции протеста в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко. Митингующие обрисовали фасад здания, разбили стекла во входных дверях, пытались сжечь табличку с надписью "Президент Украины", жгли фаеры и пускали салют.

Тем временем замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что под Офисом президента планировали побоище, а не мирный протест. В своем видео он показал семь человек, которых заметили за противоправными действиями.

Видео: facebook.com/anton.gerashchenko.7
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DZIDZIO Офис президента Влад Сорд Гранецкий-Стафийчук

Источник: Сегодня

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