Чем опасен штамм Дельта: сначала вирус поражает легкие человека, а потом добирается до сердца

Дельта считается самым опасным штаммом коронавируса, от заражения до поражения внутренних органов может пройти всего несколько дней. Инкубационный период составляет 5 дней с момента контакта с вирусом.
Об этом рассказал израильский доктор Итай Галь для издания Vesty.
Сначала вирус поражает легкие человека, а потом добирается до сердца, почек, печени мозга и кишечника. Средняя продолжительность инкубационного периода составляет 5 дней с момента контакта с вирусом.
1-3 день заражения
Первые симптомы появляются через 2-5 дней после заражения. Иногда через неделю.
Сперва появляется повышенная температура без кашля и одышки. Обычно у пациентов 37,8 – 38,5 градуса. У некоторых пациентов пропадает обоняние и вкус.
3-7 день заражения
Симптоматика может быть легкая или отсутствовать, особенно у вакцинированных. У детей признаки отсутствуют почти на протяжении всей болезни. У взрослых развивается вирусная пневмония, появляется кашель и одышка – в сочетании с повышенной температурой тела или без.
К концу первой недели заболевание переходит в критическую форму, у некоторых – в тяжелую. Пневмония становится более выраженной, кашель и одышка становятся сильнее.
Может проявиться диспноэ – состояние, при котором пациент не может закончить фразу. Обычно на этой стадии больные попадают в больницу в тяжелом состоянии и нуждаются в кислороде.
2 неделя после заражения
У больных с тяжелым течением заболевания развивается дыхательная недостаточность. На этой стадии может понадобиться интубация и подключение к ИВЛ. У бессимптомных пациентов состояние почти не меняется, а при легкой форме – состояние начинает улучшаться. Может наблюдаться боль в животе и понос.
На этой стадии у тяжелобольных пациентов может начаться сепсис и цитокиновый шторм. Таких больных помещают в отделение интенсивной терапии, подключают к аппаратам обеспечения жизнедеятельности.
10 дней после заражения
У больных с легкой формой симптомы почти уходят.
21 день после заражения
У пациентов с кашлем наступает первое серьезное облегчение, частота кашля начинает снижаться и постепенно исчезать. Часть больных в этом периоде остается под наблюдением медиков, часть – выписывается домой на реабилитацию и под присмотр семейных врачей.
Месяц после заражения
Симптомы коронавируса могут еще сохраняться – потеря вкуса и обоняния, лихорадка, кашель, одышка, боли в горле, голове и мышцах, слабость.
При каких симптомах нужно срочно обращаться к врачу
- Высокая температура более 3 дней подряд;
- помутнение сознания и нарушения работы органов чувств;
- одышка (более 20 вдохов-выдохов в минуту у взрослых и более 40 у малышей);
- множественная рвота или понос;
- подкожные кровоизлияния, не исчезающие при нажатии (петехии);
- слабость или парез лица либо конечностей;
- нечеткое зрение или светобоязнь;
- отсутствие мочеотделения более 10 часов;
- головная боль, пробуждающая от сна;
- посинение вокруг рта.
98% всех, кто госпитализирован из-за COVID-19 – не вакцинированы
Ранее мы сообщали, что в Украине за последние три месяца 98,1% пациентов, госпитализированных с COVID-19, – это те, что не сделали прививки.
"По данным электронной системы здравоохранения, в течение последних трех месяцев почти все, кто попадает в больницу из-за тяжелого течения или осложнения от COVID-19 в Украине, – невакцинированные. Если вы хотите уберечь себя от тяжелого течения, госпитализации и смерти – сделайте прививку уже сегодня", – сказал Игорь Кузин, главный государственный санитарный врач страны.
По его словам, сейчас наблюдается стремительное ухудшение эпидситуации, суточное количество новых случаев COVID-19 увеличилось в два раза в течение недели – с 3,3 тыс. в понедельник, 13 сентября, до более чем 6 тыс. в пятницу, 17 сентября.
Напомним, что врач-инфекционист рассказала, может ли человек заразиться COVID-19 в третий раз.
Также напомним, что с 23 сентября Украина переходит в желтую зону карантина.