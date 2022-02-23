Чем призыв резервистов отличается от мобилизации? Рассказываем

В Украине на законодательном уровне есть возможность призыва резервистов без объявления всеобщей мобилизации

В Украине объявили призыв резервистов. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с 23 февраля на фоне угрозы войны с Россией начался призыв резервистов. В то же время в стране пока не объявляют всеобщую мобилизацию.

Кого призовут защищать Украину на этом этапе – в материале новостей "Сегодня".

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Военный комиссар Киевского городского ТЦК и СП Юрий Максимов объяснил, кто подпадет под призыв.

"Речь сейчас идет обо всех тех военнообязанных, которые либо были призваны, либо поступили на военную службу, начиная с 18 марта 2014 года и заканчивая в последние дни. Все эти военнообязанные или резервисты, подписавшие контракт на прохождение службы в военном резерве в ВСУ, или отслужившие и являющиеся резервистами в оперативном резерве", – сказал он.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, планируется призвать около 36 тысяч резервистов.

Кто такие резервисты

Резервисты – лица, которые в добровольном порядке проходят службу в военном резерве Вооруженных Сил Украины, других военных формирований и предназначены для их комплектования в мирное и военное время.

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В настоящее время существует два пути прохождения службы в военном резерве:

по контракту, то есть добровольно (в мирное время и в особый период);

в обязательном порядке – служба в военном оперативном резерве (на особый период).

С принятием Закона №1357 появилась законодательно нормированная возможность призыва для резервистов без объявления всеобщей мобилизации.

Что будет в случае общей мобилизации

Мобилизация – это комплекс мер, в ходе которых национальную экономику переводят на функционирование в условиях особого периода, а Вооруженные Силы Украины – на организацию и штаты военного времени.

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С объявлением мобилизации в государстве наступает особый период – период функционирования национальной экономики, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, сил гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций, а также выполнения гражданами Украины своей конституционной обязанности по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины.

Особый период охватывает время мобилизации (45 суток), военное время (время от окончания мобилизации до прекращения конфликта) и частично восстановительный период после окончания военных действий (время от прекращения конфликта до объявления демобилизации).

После объявления мобилизации в государстве происходит призыв военнообязанных в Вооруженные Сил Украины на военную службу в особый период.

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