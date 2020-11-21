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"Черчилль был пьяницей": в соцсетях раскритиковали депутата, который обвинил Уманского в алкоголизме

21 ноября, 02:31

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

На обвинения Александра Трухина отреагировали в соцсетях

Заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам бюджета Александр Трухин назвал экс-министра финансов Игоря Уманского алкоголиком и заявил, что причиной его увольнения с должности послужили именно проблемы с алкоголем.

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"Господин Уманский просто алкоголик. Он страдает глубоким алкоголизмом, это правда", – сказал народный депутат в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

На такое резкое заявление сразу же отреагировали в соцсетях.

Журналистка Соня Кошкина:

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Телеведущая Наталья Влащенко:

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Политик Игорь Мосийчук:

Также на заявление отреагировала в соцсетях и Алена Яхно.

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Напомним, 12 ноября советник главы Офиса президента Игорь Уманский решил покинуть свою должность. Уманский пообещал рассказал о причинах своего увольнения после принятия решения по его заявлению.

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трухин свобода слова народный депутат
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