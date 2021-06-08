Через 10-14 дней после ЕС. В Кабмине назвали сроки введения COVID-сертификатов

Украине понадобится две недели, чтобы ввести ковидные паспорта, как только это сделает Европа

Украина готовится выдавать сертификаты вакцинации. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Украина введет COVID-сертификаты через 10-14 дней после того, как это сделает Европа.

Реклама

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов

"Утвердит Европа и мы сможем в течение 10-14 дней утвердить его у нас. После этого можно будет вводить", - сказал Немчинов.

По его словам, Европа значительно расширила требования к COVID-сертификату.

Читайте также: Украина и ЕС договорились о взаимном признании COVID-паспортов

Реклама

"Мы технологически к этому были готовы еще 1,5-2 месяца назад. Но они (ЕС. – Ред.) меняют свои требования при утверждении", - добавил Немчинов.

Ранее сообщалось, что ЕС открывает границы с 1 июля. Одним из условий въезда будет наличие ковидного сертификата. Это документ, который подтверждает, что человек вакцинированный или не болеет COVID-19.

В Украине тоже начали разрабатывать паспорт вакцинации. Но вокруг него уже полно мифов, якобы с ним нельзя будет попасть в страны ЕС и вакцина у нас не такая.

Журналисты "Сегодня" разбирались, что правда, а что мифы.