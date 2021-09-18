Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню – заявление ученого

В земле стает все меньше воды, поэтому землю буквально уносит ветром. Именно таким образом появились Олешковские пески в Херсонской области

Южным областям Украины грозит опустынивание, если не принимать никаких мер / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню на подобии Олешковских песков в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема

Об этом украинский ученый, директор Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, это произойдет, если не предпринимать никаких мер. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В итоге чернозем буквально уносит. Согласно его прогнозу, через несколько десятков лет это может привести к образованию пустыни на юге Украины.

"Сухой грунт подвергается значительно более сильной, чем раньше, ветровой нагрузке... Сейчас наши черноземы поднимаются ветрами и уносятся. Скорость этого процесса такова, что мы их реально можем потерять через 20 лет", – подчеркнул Дикий.

Директор НАНЦ подчеркнул, что знаменитые Олешковские пески образовались именно таким путем. Также способствовало и неправильное распахивание почвы.

"Мы сейчас стоим перед угрозой и, собственно, перспективой масштабирования Олешковских песков на весь юг Украины", – предупредил ученый.

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