Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😡 Кибератака против Украины 🔔 Угроза войны с Россией 💼 Дело против Порошенко 🌊 Крещение-2022
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Через семь дней начнется война между Россией и Украиной – эксперт

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 января, 23:17
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По мнению иностранных политологов, Россия перейдет к военной агрессии против Украины
По словам политолога, «Москва ждет письменного ответа США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности». Коллаж "Сегодня"
По словам политолога, «Москва ждет письменного ответа США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности». Коллаж "Сегодня"

Через семь дней начнется война между Россией и Украиной.

Об этом заявил на свое YouTube-канале турецкий эксперт Ардан Зентюрк.

Реклама

Подробности

По его словам, на это намекнул министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о том, что "Москва ждет письменного ответа США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности". А решение, как уточнил Лавров, американцы обещали дать в течение недели.

"Страны НАТО, в том числе Турция, договорились о том, что "никто не может решать за какую-либо страну имеет она право или не имеет входить в состав Североатлантического альянса". Т.е. таким образом блок отверг предложение Москвы. И поэтому Россия в последний раз дала срок", – считает политолог.

С другой стороны, сегодня президент Эрдоган и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели переговоры по телефону. По мнению Зентюрка, Джонсон попросил турецкого президента побеседовать с коллегами из Украины и России и постараться понять не выйдет ли ситуация из под контроля.

Реклама

Также эксперт назвал сегодняшнюю хакерскую атаку на госуслуги Украины и атак на другие сайты "кибероккупацией всей страны" со стороны России.

Переговоры России с Западом

  • Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что если Москва не услышит конструктивного ответа на гарантии безопасности "в разумные сроки", а якобы агрессивная линия поведения в отношении России продолжится, то они будут вынуждены принять необходимые меры.
  • 13 января в ОБСЕ проходит обсуждение российских предложений США и НАТО о гарантиях безопасности. Ранее переговоры по этой тематике состоялись в Женеве 10 января, на которых обсуждались требования Москвы – отказаться от расширения Альянса и ни в коем случае не принимать туда Украину. Также Кремль требовал дать гарантии, что Запад не будет размещать вооружение и военные базы вблизи России.
  • Также переговоры прошли в Брюсселе 12 января (с представителями Североатлантического альянса). Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что очень сложно будет преодолеть разногласия с Россией.
  • Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе страны-участницы ОБСЕ высказались в поддержку Украины, в частности ее евроатлантических стремлений. Кулеба отметил, что партнеры полностью разделяют позицию Украины, включая право государств свободно выбирать, частью какой организации или союзного договора они хотят быть.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В Буковеле туристы устроили стрельбу и угрожали отдыхающим (видео) – обновлено Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Погода бьет по гипертоникам. Из киевского метро в больницу увезли девушку Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Как хакеры атакуют украинские сайты и кто за этим стоит – все подробности (обновляется) Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
#человек_сего_дня
14 января. Иван Огиенко. 140 лет назад в Брусилове родился украинский политический деятель, просветитель и языковед, министр просвещения и министр вероисповеданий УНР, епископ Иван Огиенко...
На встречу с героем!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

41 042

заболело за неделю в Украине

+42%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.74

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

31.78

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять