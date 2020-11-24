"Черная пятница": 10 покупок, которые сделают жизнь приятней

Именно в это время можно купить самую разную одежду (от масс-маркета до люкса), косметику гаджеты и товары для дома по приятной цене.

Скидки никогда не бывают лишними, поэтому мы совместно с сервисом для совершения покупок за рубежом myMeest создали руководство, где и что покупать в онлайн-магазинах с максимальными скидками. Так что если вы давно и осознанно хотели купить шикарное пальто, нарядное платье, любимый парфюм или домашний фотоэпилятор, но ждали удобного случая — вот он.

Одежда, обувь и аксессуары

Одна из тех глобальных категорий, что потенциально несет наибольшую угрозу для кошелька. Кажется, одежды, сумочек и украшений много не бывает. А что уж говорить о новой паре ботинок или туфель? Однако тут важно вовремя остановиться и добавить в корзину только то, что действительно нужно. У кого-то это может быть дорогое пальто, которое можно будет носить годами, необычный пуховик или качественная сумка. Полезным также будет обновить базовый гардероб и приобрести теплый свитер или кардиган, джинсы на каждый день, удобную пару ботинок или новый шарф. Все это можно найти у ведущих мировых ретейлеров, поддержавших акцию — от ZARA (до 90% скидки) и PULL&BEAR (до 50%) до Massimo Dutty. Выгодней всего покупать одежду именно на зарубежных сайтах, ведь даже без учета скидки во многих из них товары стоят на порядок дешевле, чем в украинских магазинах.

Декоративная косметика и парфюмерия

В этом году пополнить запасы самого необходимого (или, наоборот, приобрести что-нибудь неожиданное) можно в интернет-магазине Sephora, где скидки на избранные товары достигнут 30%. В это же время в Kiko Milano при покупке шести продуктов заплатить нужно будет только за три из них.

Гаджеты и электроника

Конечно, ожидать значительного снижения цен на вещи первой и второй необходимости не стоит — по понятным причинам гиганты бытовой техники в таких акциях не нуждаются. Однако приобрести электронные приборы для дома или красоты и здоровья со скидкой все-таки получится.

Так, гигант Media Markt обещает скидки до 50% на избранные товары, наряду с ним польский интернет-супермаркет электроники ELECTRO.pl устроил месячный марафон скидок. Так что если вам хочется заиметь дома что-то высокотехнологичное или вы давно мечтаете о любом другом гаджете, сейчас самое время.

С полным перечнем международных онлайн-магазинов, а также актуальными предложениями со скидками до 90% можно ознакомиться здесь.

Как покупать с myMeest

Шаг 1. Зарегистрируйтесь в персональном кабинете на сайте или загрузите приложение myMeest. При регистрации вам автоматически присваивается персональный ID номер. С помощью него идентифицируются посылки клиентов на складе myMeest.

⠀

Шаг 2. Зарегистрируйтесь и совершите покупку в одном из интернет-магазинов, указанных на сайте. При оформлении покупки и оплате укажите адрес доставки myMeest в стране совершения покупки и ID номер, который вам был присвоен во время регистрации. Он указывается рядом с именем или фамилией, в графе с этими данными.

Шаг 3. После получения трек-номера заказа от магазина (обычно он приходит на почту) зарегистрируйте свою интернет-покупку в личном кабинете myMeest.

Шаг 4. После того, как покупка приедет на склад myMeest, она будет отображаться в вашем кабинете. В нем вы сможете оформить доставку покупки в Украину любым удобным способом — курьером, в отделение или почтомат Meest в вашем городе.

⠀

Шаг 5. Оплачивайте доставку в персональном кабинете, так как без оплаты она не сможет выехать со склада myMeest.

Шаг 6. После получения SMS-уведомления о прибытии посылки на склад в Украине ее можно получить ранее выбранным способом доставки.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама