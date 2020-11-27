"Черная пятница" под Киевом: без дистанции, масок и скидок (фото)

В США после Дня благодарения начался традиционный рождественский сезон распродаж. В пятницу, 27 ноября, в самих Штатах и многих странах мира, в том числе и Украине, устраивают реализацию товаров с большими скидками – т.наз. "черную пятницу".

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И если распродажи в ТРЦ и крупных шоппинг-молах в мегаполисах Украины – далеко уже не новинка, то подобные акции для городов рангом поменьше, еще в диковинку. Как проходит "черная пятница" в 200-тысячной Белой Церкви, расположенной в часе езды от Киева, можно увидеть на выложенных в соцсетях фото.

Снимки из одного из магазинов сети магазинов электроники и бытовой техники выложил бывший офицер 72-й отдельной мехбригады ВСУ им Черных Запрожцев, а ныне – сотрудник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Мисюра (Капитан Прайс) на своей странице в Facebook.

В то время как в США устраивают распродажи, во время которых покупатели сметают с прилавков все, в Украине про все проходит чинно-благородно.

Реклама / Фото: Facebook

Однако на фото можно увидеть, что далеко не все сотрудники магазина и потенциальные покупатели соблюдают противоэпидемические меры: социальную дистанцию в 1,5-2 метра, не используют средства индивидуальной защиты, а если и используют, то маски не закрывают нос, а то и просто спущены на подбородок.

/ Фото: Facebook

Посетители странички "Капитана Прайса" иронично прокомментировали снимки. На вопрос, что они купили в "черную пятницу", делились своим опытом и наблюдениями:

"У середині 90-х це був лохотрон, а зараз..... Різниці не бачу". – "Позавчора забирав замовлення, також товпа народу і консультанти, що бігають, ніби курки без голови". – "Туалетний папір по знижці". – "А мене навпаки розвели на 180 грн. Українська чорна п'ятниця у зубожілих підприємців працює виключно без анонсу і попереджень святкових знижок". – "Фейк, а не черная пятница". – "В нас не чорна п'ятниця, а чорний рік".

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, на какие уловки идут магазины, чтобы заманить покупателей в "черную пятницу".

Видео: Сегодня

Ранее "Сегодня" публиковали мнения экспертов о том, как и что покупать в "черную пятницу", чтобы реально сэкономить.

Также наш сайт подготовил список товаров, которые в Black Friday продаются с самыми большими скидками.

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