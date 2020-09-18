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Черновцы и Тернополь выпали из "красной" зоны: где теперь действуют самые жесткие ограничения

18 сентября, 17:32

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Правительство отменило высочайшую эпидемиологическую опасность во всех областных центрах

Правительство Украины вновь обновило зональное деление Украины в связи с распространением коронавирусной инфекции – и впервые за последние недели в "красном" списке не оказалось ни одного областного центра.

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Об этом после внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 18 сентября сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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Согласно опубликованному им списку, в "красную" зону вошли:

- город Чоп (Закарпатская область);
- Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
- город Бережаны, Залещицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;
- город Салават и Волочисский район Хмельницкой области;
- город Канев (Черкасская область);
- Герцаевский и Кельменецкий районы Черновицкой области;
- город Нежин и Носовский район Черниговской области.

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Таким образом, из списка исчезли Черновцы, которые долгое время оставались "красными". В этом списке они и Тернополь оставались еще 14 сентября.

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Кроме того, некоторые города, района, а также областные центры остаются в "оранжевой" зоне. Среди них Киев, Винница, Ивано-Франковск, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харков, Хмельницкий и Черновцы.

А вот Луцк, Житомир, Запорожье, Львов, Николаев, Одесса, Ровно и Чернигов попали в "желтую" зону.

Новое зональное деление вступает в силу с полуночи 21 сентября и будет действовать в течение следующих 14 дней.

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко допустил, что в городах "красной" зоны могут разрешить работу школ и детсадов.

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