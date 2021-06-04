Черный грибок фиксируют не только в Индии: в Украине говорят о похожей болезни у переболевших COVID-19

Черный грибок вышел из-за пределов Индии и распространяется в другие страны. В Украине врачи говорят о похожем грибке, который появляется после лечения антибиотиками

Черный грибок теперь не только в Индии. О похожем заболевании говорят и в Украине. / Фото: Сегодня

У переболевших COVID-19 все чаще выявляют черный грибок – мукоромикоз. Если месяц назад о редком грибке сообщали в Индии, то теперь его фиксируют в Египте и Ираке. Грибок поражает слизистые оболочки, некоторым больным из-за него удаляли глаза.

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В Украине мукоромикоз не фиксировали, говорят врачи. Однако в стране находят другой, не менее опасный грибок, который поражает тех, кто тяжело болел COVID-19 и не только.

Откуда берутся черные грибки?

Громкие новости о жутком черном грибке у переболевших COVID-19 начали появляться сначала в Индии. У тех, кто перенес болезнь в тяжелой форме, выявляли мукоромикоз и аспергиллез. Это так называемые черные грибки, которые поражают носовые пазухи, мозг, а также мягкие ткани лица, вместе с глазами, и легкие.

Шансы выжить с мукоромикозом – 50%. В Индии умерших сжигали на улицах из-за переполненности крематориев.

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Носителем грибка Аспергиллы, который вызывает аспергиллез, может быть каждый. Частицы этих грибов повсюду: в воздухе, в почве, в помещениях, на еде, говорит врач.

Многие являются носителем этого грибка и не подозревает об этом. Обычно он не угрожает здоровью, потому что иммунитет не дает ему развиваться в организме.

"Любая плесень – это грибы. Грибок может попадать как с воздухом, так и с пищей, например, заплесневелым хлебом. Частицы Аспергиллы можно найти в воздухе, если взять пробы", – добавляет Гук.

Индию поражает "черный грибок". Фото: коллаж "Сегодня"

Кому грозит черный грибок и как он связан с COVID-19?

Черный грибок не связан с COVID-19, отмечают врачи. Статистика выявления грибка увеличилась из-за улучшение диагностики, потому что сейчас больше внимания к легочным проблемам.

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А появляется грибок из-за лечения препаратами, которые подавляют иммунитет. Выявить грибок на начальных этапах очень сложно.

"В Украине недодиагностика аспергиллеза как такового. Я как доктор-пульмонолог сталкивалась с этим заболеванием и не могу сказать, что оно связано с COVID-19. Оно больше связано с лечением. Лечение COVID-19 сопровождается назначением антибиотиков и гормональных препаратов. Зависящие от кислорода пациенты получают гормоны, которые снижают иммунный ответ. Поэтому люди, получающие гормоны – в группе риска развития любых грибковых поражений", – говорит Светлана Гук.

Также в зоне риска и те, кто занимается самолечением и принимает антибиотики или гормоны без назначения и контроля врача.

Так выглядит черный грибок аспергил. Фото: CDC/Dr. Lucille K. Georg

Какие симптомы черного грибка и как его лечат?

Аспергиллез и другие черные плесневые грибки – латентные, вялые и долгоиграющие. Человек может болеть и не понимать чем.

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Даже описать общие симптомы аспергиллеза – невозможно, так как все зависит от того, какой орган поразил грибок и насколько агрессивно развивается. Обычно врачи делают исследования на наличие грибка, если человек тяжело перенес COVID-19, но остаются симптомы без повышенной температуры. Часто в таких случаях обнаруживают плесневые грибы.

"Но это почти те же воспаления, которые мы видим при бактериальных процессах. Они отличаются по анализам и клиническом течении, которые могут заметить врачи. Его лечат противогрибковыми препаратами, но не все противогрибковые препараты одинаково эффективны против различных грибков. При своевременном лечению все лечится", – отмечает Светлана Гук.

Мукоромикоз уже за пределами Индии. Фото: REUTERS/Danish Siddiqui

Может черный грибок вызвать эпидемию?

Грибковые заболевания очень редко вызывают эпидемии, говорит Инна Андрусович, инфекционист. Они медленные и не переносятся воздушно-капельным путем. Их распространение зависит от климата. Грибок распространяется там, где тепло и сыро.

"У нас пока очень холодно, не способствует грибковой инфекции, по крайней мере у нас такое начало лета, а дальше будет видно", – говорит Андрусович.

К тому же, у здорового человека иммунитет сам справляется с грибком, не давая ему развиваться.

Напомним, Украина недавно отправила самолет с кислородными концентраторами для Индийской Республики на помощь в борьбе с пандемией коронавирусной болезни.

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