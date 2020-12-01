Чеснок и лук. Данилов дал совет, как противостоять коронавирусу

Секретарь СНБО уже говорил, что локдаун в Украине точно будет. А теперь дал совет, какие продукты могут помочь укрепить здоровье во время эпидемии коронавируса.
Об этом он сказал журналистам, передает УНИАН.
Сам он так и не заразился коронавирусом, отметив, что ему "нельзя болеть", поскольку у него очень много работы. При этом он советует побольше употреблять лук и чеснок, чтобы противостоять заразе.
"Я употребляю обязательные витамины. Во-вторых, есть понимание и когда я с самого начала сказал, что надо употреблять чеснок и лук – это не была какая-то шутка. Вы знаете, у меня есть определенное образование. Там очень много фитонцидов. То, что касается поддержки внутреннего иммунитета, – это обязательная вещь для того, чтобы вы были здоровы", – сказал Данилов.
Как сообщали новости "Сегодня", ранее известный врач-педиатр Евгений Комаровский рассказывал, какие продукты никогда не спасут от коронавируса. Речь идет не только о лекарствах, но и народных методах лечения. Он говорил, что ни лук, ни чеснок не работают в плане предотвращения заболевания "ковидом".
В то же время терапевт Валентина Андрейченко называла пять эффективных методов укрепить иммунитет, один из которых предполагает употребление чеснока и лука.
А в Беларуси президент Александр Лукашенко советовал лечиться водкой и баней. Подробней об этом смотрите на видео:
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