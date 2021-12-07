Четкие сигналы для Путина в случае нападения и вероятность локдауна на Новый год — главные новости за ночь

Президенты США и России сегодня проведут переговоры, а Виктор Ляшко рассказал, будет ли локдаун на праздники

Путин и Байден проведут переговоры в закрытом режиме, а в Минздраве рассказали, введут ли локдаун на Новый год/Коллаж: Сегодня

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В Тернопольской области девушку запугали "проклятием" и украли почти 200 тысяч гривен

В Тернопольской области разыскивают мошенницу. Она украла у 21-летней девушки более 170 тысяч гривен, напугав "смертельным проклятием". Мошенница заявила, что родным потерпевшей якобы грозит смерть, ведь на все ценные вещи семьи наложили "проклятие".

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