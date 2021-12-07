Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин 😷 Штамм Омикрон 🔔 Угроза войны с Россией 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Четкие сигналы для Путина в случае нападения и вероятность локдауна на Новый год — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
7 декабря, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Президенты США и России сегодня проведут переговоры, а Виктор Ляшко рассказал, будет ли локдаун на праздники
Путин и Байден проведут переговоры в закрытом режиме, а в Минздраве рассказали, введут ли локдаун на Новый год/Коллаж: Сегодня
Путин и Байден проведут переговоры в закрытом режиме, а в Минздраве рассказали, введут ли локдаун на Новый год/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В Тернопольской области девушку запугали "проклятием" и украли почти 200 тысяч гривен

В Тернопольской области разыскивают мошенницу. Она украла у 21-летней девушки более 170 тысяч гривен, напугав "смертельным проклятием". Мошенница заявила, что родным потерпевшей якобы грозит смерть, ведь на все ценные вещи семьи наложили "проклятие".

Реклама

До сих пор неизвестно, где находится воровка/Коллаж: Сегодня
До сих пор неизвестно, где находится воровка/Коллаж: Сегодня

Желтая зона в Киеве: как будут работать ТРЦ и транспорт

С 7 декабря Киев переходит в желтую зону карантина. Несмотря на это, будут сохранены ограничения для транспорта и торгово-развлекательных центров (ТРЦ). В КГГА назвали условия для посещения ТРЦ и проезда в транспорте.

Сходить в ТРЦ или воспользоваться общественным транспортом смогут не все/Коллаж: Сегодня
Сходить в ТРЦ или воспользоваться общественным транспортом смогут не все/Коллаж: Сегодня

Реклама

"Сегодня Путин услышит четкие сигналы, что будет в случае нападения" – Кулеба

Во время видеопереговоров президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным не стоит ожидать каких-то прорывов. Однако стороны смогут очертить друг другу свои позиции.

Кулеба не верит в прорыв во время переговоров Путина и Байдена/Фото: Reuters/Коллаж: Сегодня
Кулеба не верит в прорыв во время переговоров Путина и Байдена/Фото: Reuters/Коллаж: Сегодня

Ждать ли локдауна на Новый год? В Минздраве ответили

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал украинцев встретить Новый год в кругу родных и близких, а также с полным курсом вакцинации против COVID-19. Кроме того, он отметил, что ужесточать карантин на новогодние праздники не планируется.

Реклама

Виктор Ляшко отметил, что дополнительные коронавирусные ограничения на праздники вводить не будут/Коллаж: Сегодня
Виктор Ляшко отметил, что дополнительные коронавирусные ограничения на праздники вводить не будут/Коллаж: Сегодня

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор раздела "Украина"

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Фото дня

Смотрите! В Карпатах началась настоящая метель

Подробнее
Stop Fake
COVID-19 распыляют самолеты?
Откуда взялись слухи
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых мистических озер в Украине!

Узнать все тайны
Дневник независимости 🇺🇦

6 декабря 1991. Верховная Рада утвердила текст военной присяги, которую теперь зачитывают все новобранцы, вступившие на военную службу в Украине.

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

74 128

заболело за неделю в Украине

-15%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.38

Российский рубль (₽)

0.3709

Евро (€)

30.91

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять