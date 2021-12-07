Четкие сигналы для Путина в случае нападения и вероятность локдауна на Новый год — главные новости за ночь

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В Тернопольской области девушку запугали "проклятием" и украли почти 200 тысяч гривен
В Тернопольской области разыскивают мошенницу. Она украла у 21-летней девушки более 170 тысяч гривен, напугав "смертельным проклятием". Мошенница заявила, что родным потерпевшей якобы грозит смерть, ведь на все ценные вещи семьи наложили "проклятие".
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Желтая зона в Киеве: как будут работать ТРЦ и транспорт
С 7 декабря Киев переходит в желтую зону карантина. Несмотря на это, будут сохранены ограничения для транспорта и торгово-развлекательных центров (ТРЦ). В КГГА назвали условия для посещения ТРЦ и проезда в транспорте.
"Сегодня Путин услышит четкие сигналы, что будет в случае нападения" – Кулеба
Во время видеопереговоров президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным не стоит ожидать каких-то прорывов. Однако стороны смогут очертить друг другу свои позиции.
Ждать ли локдауна на Новый год? В Минздраве ответили
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал украинцев встретить Новый год в кругу родных и близких, а также с полным курсом вакцинации против COVID-19. Кроме того, он отметил, что ужесточать карантин на новогодние праздники не планируется.