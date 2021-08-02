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Четыре области Украины не соответствуют зеленой зоне

2 августа 2021 15:36

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В Министерстве здравоохранения Украины обновили данные эпидемических показателей в регионах

Девушка в маске. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Девушка в маске. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Все регионы Украины на сегодня, 2 августа, находятся в зеленой зоне карантина. Однако в Закарпатской, Ровенской, Тернопольской и Черкасской областях один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы.

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Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, в Закарпатской области третий день показатель динамики госпитализаций превышает норму: вчера он составлял 87,5%, а ранее составлял 82,1-93,9%.

А в Ровенской области данный показатель составляет 61,5%, хотя днем ранее был в пределах 5,3%.

Тернопольская область тоже демонстрирует высокий показатель динамики госпитализаций. В данном регионе он составляет 90,9%.

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Также в Черкасской области указанный показатель не соответствует зеленой зоне карантина, там динамика госпитализаций составляет 60,0%.

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Риск госпитализаций при дельта-варианте выше, чем у британского штамма. Фото: коллаж Reuters/Pixabay

Данные Минздрава. Фото: moz.gov.ua

Данные Минздрава. Фото: moz.gov.ua

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Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Ранее мы сообщали, что вакцинированные от коронавируса украинцы могут получить некоторые послабления карантинных мер. Однако этот вопрос только рассматривается в Министерстве здравоохранения Украины.

Также напомним, в Украине обсуждается вариант запуска внутреннего ковидного сертификата в приложении "Дія".

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта

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