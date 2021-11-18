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Четыре ребенка погибли на пожаре в Хмельницком районе. Спасатели приехали, когда огонь уже потушили

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
18 ноября, 07:49
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Пожар обнаружили местные жители и сразу же начали тушить его самостоятельно
Пожарные приехали на место ЧП, когда огонь уже потушили.
Пожарные приехали на место ЧП, когда огонь уже потушили. / Фото: Коллаж: Сегодня

В селе Медисовка Хмельницкого района произошел пожар в частном одноэтажном жилом доме. От огня погибли четверо детей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Подробности

Пожар возник около 20:30 вечером 17 ноября. В результате погибли дети в возрасте от одного до шести лет (2015-2021 годов рождения).

"Пожар ликвидирован населением до прибытия подразделений ГСЧС" , – сообщили спасатели.

Огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 5 м 2 . От ГСЧС привлекалось 5 человек и 1 единица техники.

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Других подробностей пока нет.

В Днепре произошел смертельный пожар в доме престарелых

Там трагически погибли пять женщин. В одной из комнат на втором этаже дома, где жили погибшие, произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки. Женщины могли отравиться угарным газом. Их тела отправили на экспертизу.

Полицейские задержали администратора здания. Теперь он может попасть в тюрьму на 8 лет.

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С начала года в пожарах погибли более 1000 украинцев

По данным ГСЧС, с начала года произошло 66 155 возгораний, 1262 человека погибли, 1077 – пострадали. Больше всего вспышек – 21 780 – было в жилых секторах.

Основные причины возникновение пожаров:

  • неосторожное обращение с огнем;
  • использование факелов и паяльных ламп для отопления замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;
  • неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
  • нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.

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