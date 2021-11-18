Четыре ребенка погибли на пожаре в Хмельницком районе. Спасатели приехали, когда огонь уже потушили

В селе Медисовка Хмельницкого района произошел пожар в частном одноэтажном жилом доме. От огня погибли четверо детей.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
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Пожар возник около 20:30 вечером 17 ноября. В результате погибли дети в возрасте от одного до шести лет (2015-2021 годов рождения).
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"Пожар ликвидирован населением до прибытия подразделений ГСЧС" , – сообщили спасатели.
Огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 5 м 2 . От ГСЧС привлекалось 5 человек и 1 единица техники.
Других подробностей пока нет.
В Днепре произошел смертельный пожар в доме престарелых
Там трагически погибли пять женщин. В одной из комнат на втором этаже дома, где жили погибшие, произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки. Женщины могли отравиться угарным газом. Их тела отправили на экспертизу.
Полицейские задержали администратора здания. Теперь он может попасть в тюрьму на 8 лет.
С начала года в пожарах погибли более 1000 украинцев
По данным ГСЧС, с начала года произошло 66 155 возгораний, 1262 человека погибли, 1077 – пострадали. Больше всего вспышек – 21 780 – было в жилых секторах.
Основные причины возникновение пожаров:
- неосторожное обращение с огнем;
- использование факелов и паяльных ламп для отопления замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;
- неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.
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