Четыре региона Украины попали в красную зону

Красный уровень в областях начнет действовать 18 октября

Украина вошла в пятерку стран по смертности от COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

15 октября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций внесла Запорожскую, Одесскую, Донецкую и Днепропетровскую области в зону красного уровня эпидемической опасности COVID-19.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в Telegram.

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Он отметил, что заседание госкомиссии было внеочередным.



"Комиссия решила установить с 0.00 18 октября 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей. Также применить на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для красного уровня эпидемической опасности", – написал Немчинов.

Украина вошла в пятерку стран в мире по смертности от коронавируса

Ранее мы сообщали, что во всем мире 11 октября зафиксировали 389 864 новых случая COVID-19. Как оказалось, Украина вошла в пятерку стран в мире, где за сутки больше всего умерших от COVID-19.

Всего 6745 человек в мире за сутки умерли от вируса. По этому показателю Украина на 4-м месте в мире и на третьем – в Европе.

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В частности, 11 октября в США – 84 154 заражения, в Великобритании – 38 520, в Турции – 33 860.

А в России – 28 190 больных, в Румынии – 16 743.

Украина с 11 996 случаями на 8-м месте между Ираном и Таиландом. В Европе Украина на 4-м месте.

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