Чиновника "Энергоатома" задержали за сотрудничество с оккупантами

Олега Бояринцева задержали на блокпосту

Олег Бояринцев задержан СБУ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ровенской области СБУ задержала директора по персоналу НАЭК "Энергоатом" Олега Бояринцева по подозрению в государственной измене. Об этом сообщила представитель Коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Ольга Кошарна.

Бояринцев был задержан на границе Львовской и Ривненской области на блокпосту.

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Кошарна рассказала, какую роль Бояринцев сыграл в сотрудничестве с российскими оккупантами. С 2020 года он занимался кадровыми вопросами в государственной компании "Энергоатом" и работал помощником попавшего под санкции народного депутата Андрея Деркача.

"Не всех директоров АЭС, к счастью, ему удалось заменить, и не всех заместителей директоров по физзащите. Но Мурашова на ЗАЭС он пропихал на должность, а его заместитель встречал оккупантов 4 марта словами: поздравляю вас на российской атомной станции. Надеюсь, что над Бояринцевым суд будет скорым и по законам военного времени", — сообщила Ольга Кошарна.

Что известно об Олеге Бояринцеве

Бояринцев родом из Сумской области, по специальности — техник-механик гидромелиоративных работ и педагог. В 2003 году окончил Украинскую академию государственного управления при президенте Украины, где получил диплом магистра государственного управления.

В начале 2000-х работал в Глуховском городском совете. С 2006 по 2008 годы был руководителем патронатной службы президента ГП НАЭК "Энергоатом". В 2008-м стал помощником народного депутата Андрея Деркача и работал им в течение четырех созывов — с IV по VIII.

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С весны 2020 года Бояринцев занимался расстановкой кадров в "Энергоатоме", в том числе директоров АЭС.

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