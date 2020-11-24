Українська
$ 28,37
33,76
  1. Последние новости Украины

Чиновники налоговой и таможенной служб торговали базами с засекреченными данными

24 ноября, 12:48

Виталий Семченко Виталий Семченко

Для этого они использовали чат-боты, интернет-ресурсы и Telegram-каналы

Служба безопасности уличила в несанкционированном копировании и сбыте информации с ограниченным доступом сотрудников Государственной налоговой службы, таможни и банковского учреждения.

Реклама

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, для организации этого механизма подозреваемые использовали чат-боты, интернет-ресурсы, Telegram-каналы, а также уязвимости в ведомственных базах данных.

"Сообщники наладили систематический сбыт конфиденциальной информации о финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, экспортно-импортных операций субъектов предпринимательской деятельности и иной информации, которая создана и защищена в соответствии с действующим законодательством", – сказано в сообщении.

Во время обысков правоохранители обнаружили компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители со скопированной информацией, банковские карточки и другие доказательства.

В тренде
Василий Голованов получил положительный тест на COVID-19, но продолжает вести эфиры онлайн
Реклама

Сейчас решается вопрос о вручении фигурантам сообщений о подозрениях в совершении преступлений, предусмотренных статьями 361-2 и 362 УК Украины.

Как сообщалось ранее, в Черкассах директор больницы украла миллионы, выделенные на борьбу с коронавирусом.

Также мы писали, что СБУ разоблачила незаконные поставки керамики в Крым.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

СБУ задержание преступление Государственная таможенная служба
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Зачем вам Донецк и Луганск?". Богдан обратился к Путину с просьбойПолитика
Второе убийство в Голосеевском парке: в столичном ресторане нашли тело полураздетой девушки
Второе убийство в Голосеевском парке: в столичном ресторане нашли тело полураздетой девушкиПроисшествия
Тотальный локдаун к Новому году. Названы две возможные даты
Тотальный локдаун к Новому году. Названы две возможные датыУкраина
Мелкий бизнес боится: 14 главных мифов о кассовых аппаратах для ФОПов
Мелкий бизнес боится: 14 главных мифов о кассовых аппаратах для ФОПовБизнес
Страсти по
Страсти по "Антонову": за предприятие сцепились "Укроборонпром" и новое министерствоЭкономика
Иващенко выиграл у Мамая выборы в Полтаве – результат экзитпола
Иващенко выиграл у Мамая выборы в Полтаве – результат экзитполаУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять