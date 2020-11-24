Чиновники налоговой и таможенной служб торговали базами с засекреченными данными

Для этого они использовали чат-боты, интернет-ресурсы и Telegram-каналы

Служба безопасности уличила в несанкционированном копировании и сбыте информации с ограниченным доступом сотрудников Государственной налоговой службы, таможни и банковского учреждения.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, для организации этого механизма подозреваемые использовали чат-боты, интернет-ресурсы, Telegram-каналы, а также уязвимости в ведомственных базах данных.

"Сообщники наладили систематический сбыт конфиденциальной информации о финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, экспортно-импортных операций субъектов предпринимательской деятельности и иной информации, которая создана и защищена в соответствии с действующим законодательством", – сказано в сообщении.

Во время обысков правоохранители обнаружили компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители со скопированной информацией, банковские карточки и другие доказательства.

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Сейчас решается вопрос о вручении фигурантам сообщений о подозрениях в совершении преступлений, предусмотренных статьями 361-2 и 362 УК Украины.

Как сообщалось ранее, в Черкассах директор больницы украла миллионы, выделенные на борьбу с коронавирусом.

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