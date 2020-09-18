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Число заболевших продолжает расти: новые данные по коронавирусу в Украине за сутки

18 сентября, 08:41

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Число заразившихся в стране уже приближается к 170 тысячам

В Украине за последние сутки выявили 3228 новых случаев инфицирования COVID-19.

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Как говорят данные карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 169 472 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 68 украинцев (всего – 3468). Вылечить от COVID-19 удалось 75 486 инфицированных (1573 – за последние сутки).

С учетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине, заболели COVID-19 90 518 человек. За сутки это число увеличилось на 1587.

Ранее мы сообщали, что инфекционист рассказал, почему при COVID-19 у некоторых людей не бывает высокой температуры. Кроме того, медик добавил, что коронавирус – не приговор, а очередное респираторное заболевание, с которым люди обязательно справятся.

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Медик назвал главную причину всплеска заболеваемости COVID-19 в Украине

Также напомним, медик назвал главную причину всплеска заболеваемости COVID-19 в Украине.

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Кроме того, ВОЗ не верит, что вакцина от COVID-19 остановит пандемию. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что вакцина поможет только определенным группам людей.

О том, как изменился бизнес на карантине, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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