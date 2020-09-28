Число зараженных COVID-19 в Украине превысило 200 тысяч

За сутки от коронавируса умерли более 30 человек

В Украине за последние сутки выявили 2 671 новый случай инфицирования коронавирусом.

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Как говорят данные карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 201 305 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 37 украинцев (всего – 3 996). Вылечить от COVID-19 удалось 88 453 инфицированных (571 – за последние сутки).

За вычетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине, сейчас COVID-19 болеет 109 427 человек. За сутки это число увеличилось на 2 634.

Ранее мы сообщали, что лучший биатлонист Украины заразился коронавирусом накануне турнира в Германии. У спортсмена нет симптомов заболевания, но он все равно будет находиться на самоизоляции.

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Также напомним, вакцина от гриппа не защитит от коронавируса. Вместе с тем, по словам представителя ВОЗ, прививки против гриппа помогут снизить нагрузку на больницы в осенне-зимний период.

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Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский в ООН сравнил пандемию коронавируса со Второй мировой войной. Мир во время пандемии напоминает обессиленного, опустошенного, растерянного солдата, считает президент.

О том, где в мире начали тестировать вакцины от коронавируса, узнавайте в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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