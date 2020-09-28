Українська
$ 28,27
32,88
  1. Последние новости Украины

Число зараженных COVID-19 в Украине превысило 200 тысяч

28 сентября, 08:58

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки от коронавируса умерли более 30 человек

В Украине за последние сутки выявили 2 671 новый случай инфицирования коронавирусом.

Реклама

Как говорят данные карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 201 305 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 37 украинцев (всего – 3 996). Вылечить от COVID-19 удалось 88 453 инфицированных (571 – за последние сутки).

За вычетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине, сейчас COVID-19 болеет 109 427 человек. За сутки это число увеличилось на 2 634.

Ранее мы сообщали, что лучший биатлонист Украины заразился коронавирусом накануне турнира в Германии. У спортсмена нет симптомов заболевания, но он все равно будет находиться на самоизоляции.

В тренде
Где в Украине нельзя смягчать карантин: появился обновленный список

Также напомним, вакцина от гриппа не защитит от коронавируса. Вместе с тем, по словам представителя ВОЗ, прививки против гриппа помогут снизить нагрузку на больницы в осенне-зимний период.

Реклама

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский в ООН сравнил пандемию коронавируса со Второй мировой войной. Мир во время пандемии напоминает обессиленного, опустошенного, растерянного солдата, считает президент.

О том, где в мире начали тестировать вакцины от коронавируса, узнавайте в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

регионы статистика Украина инфекция заражение коронавирус COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Воздвижение Креста Господня-2020: что нельзя делать в этот праздник
Воздвижение Креста Господня-2020: что нельзя делать в этот праздникFun
Курсанты и командир. Имена 26 погибших в авиакатастрофе Ан-26
Курсанты и командир. Имена 26 погибших в авиакатастрофе Ан-26Украина
Катастрофа Ан-26 под Харьковом: что известно о трагическом рейсе
Катастрофа Ан-26 под Харьковом: что известно о трагическом рейсеУкраина
Официальный список погибших в катастрофе Ан-26 под Харьковом
Официальный список погибших в катастрофе Ан-26 под ХарьковомУкраина
"Он тушил второго парня": что сказала Зеленскому мать выжившего курсанта Золочевского (видео)Украина
За минуту до падения обсуждали посадку: обнаружены
За минуту до падения обсуждали посадку: обнаружены "черные ящики" Ан-26Харьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять