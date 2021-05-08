Скорбь или пафос – как отмечают окончание Второй мировой в разных странах

Чистая скорбь или ура-патриотическая истерия? Журналисты "Сегодня" рассказывают о традициях и главных символах этого праздника

Коллаж "Сегодня"

В этом году в мире отмечают 76-ю годовщину окончания Второй мировой войны. Журналисты "Сегодня" рассказывают о традициях и главных символах этого праздника.

Почему День Победы отмечают в разные дни

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Дата празднования Дня победы отличается в разных странах. 9 мая окончание войны отмечают в Беларуси, Грузии, Молдове, Казахстане, России, Азербайджане и других странах бывшего СССР.

Большинство государств Европы, а также Соединенные Штаты праздник называют Днем памяти и примирения и отмечают раньше – 8 мая. Но при этом названия могут меняться в зависимости от страны – в Норвегии это День Освобождения, в Словакии – День победы над фашизмом, в Польше – День победы и свободы.

Помечу возникли расхождения в датах

Все дело в часовых поясах: акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии был подписан в берлинском предместье Карлсхорст 8 мая 1945 года в 22:43 и вступил в силу в тот же день в 23:01. Но здесь важно учесть двухчасовую разницу во времени с советской столицей. То есть для СССР документ вступил в силу не 8, а уже 9 мая — в 1:01.

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Стоит отметить, что на момент подписания акта в некоторых частях Европы и Азии все еще велись бои. Поэтому официальной датой окончания Второй мировой войны считается 2 сентября – когда Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции.

Как отмечают День победы в разных странах

Во Франции 8 мая – День освобождения от фашизма – отмечается без особого пафоса. Куда более памятными датами здесь считаются день высадки союзников в Нормандии и освобождение Парижа от фашистов. Ежегодно президент страны возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Триумфальной арки, а ветеранам на параде вручают подарки.

В Англии венки возлагают на улице Уайтхолл в Лондоне, а также у обелиска в память о павших в двух мировых войнах. На крейсере-музее "Белфаст" на набережной Темзы для ветеранов устраивают встречи и концерты.

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В Израиле 9 мая стало официальным праздником только три года назад. В этот день в Иерусалиме проводят памятные шествия и торжественные заседания парламента. А в честь солдат, которые участвовали в освобождении узников Освенцима и других концлагерей, в общественных местах поднимают флаги.

В США официальная церемония проходит 25 апреля возле мемориальной плиты "Дух Эльбы" под Вашингтоном: в 1945 году там состоялась встреча советских и американских войск, а плита стала символом братства государств.

В Нидерландах и Дании День Победы отмечают и вовсе 5 мая – именно тогда были освобождены государства. Каждый год здесь возлагают цветы к памятникам солдатам союзных войск. А в городе Вагенинген, где в 1945 году состоялась капитуляция немецких войск, устраивают музыкальный фестиваль.

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В Италии, которая поддерживала Германию, более важной датой считается 25 апреля – День освобождения от фашизма. Именно тогда в 1943 году страна примкнула к антигитлеровской коалиции усилиями местных сил сопротивления.

В Японии тоже есть свой День памяти – 6 и 9 августа. В эти даты страна пережила атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, после чего объявила о своей капитуляции.

А как отмечают в Украине

Как в советские времена, так и в период независимости Украина на протяжении длительного времени отмечала 9 мая как День победы в Великой отечественной войне. Это праздник существует и сегодня, однако несколько в другом виде – без пышных парадов и торжественных мероприятий. Скорее, в европейском духе памяти и примирения – поскольку до 10 млн украинцев положили свои жизни в самой ужасной трагедии XX века.

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Сегодня украинцы отмечают сразу две даты: 8 мая объявлен Днем памяти и примирения, а 9 мая – Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. В эти дни почитается память не только павших солдат, но и других жертв нацизма. А 9 мая проходит чествование подвига украинского народа и его вклада в победу над фашизмом.

Символы праздника

Символы, как и дни празднования, по всему миру также разнятся. Во Франции к одежде принято прикреплять голубые васильки. В России – георгиевскую ленту. В Великобритании и США – красные маки.

Идея последних восходит к известному стихотворению, написанному погибшим в 1918 году канадским военным врачом Джоном Мак-Креем: "Во Фландрии вновь маки расцвели Среди крестов, что встали ряд за рядом В том самом месте, где мы полегли".

В Украине используют аналогичный символ Дня победы – красный мак, который напоминает одновременно цветок и рану с кровью, растекающейся из черного пулевого отверстия.

Коллаж "Сегодня"

Историки отмечают, что посылы, которые несут красные маки и георгиевская ленточка, несколько разнятся. У британцев и украинцев это чистая скорбь о павших и благодарность выжившим участникам войны, а в РФ – ура-патриотическая истерия, чувство превосходство и угрозы "если надо, повторить".