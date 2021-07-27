Чистка кадров в СБУ. У Зеленского назвали две причины

Кадровые изменения президента Украины Владимира Зеленского в Службе безопасности Украины связаны с необходимостью борьбы с контрабандой и проведением реформы СБУ.
Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на брифинге 27 июля.
"Мотивация этих кадровых изменений очень простая – президент требует от СБУ более активной борьбы с контрабандой. Вопрос не только в том, что контрабанда является прямым нарушением украинского законодательства и в недополучении средств бюджетом Украины, а в том, что контрабанда угрожает экономической стабильности", – заявил Никифоров.
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По словам Никифорова, контрабанда делает компании, которые работают "в белую", неконкурентоспособными, а предпринимателей, которые желают работать честно, это демотивирует к работе.
Он также добавил, что второй причиной кадровых перестановок в СБУ стала реформа СБУ.
"СБУ хотят избавить от несвойственных ей функций, а именно борьбы с экономическими преступлениями", – добавил он.
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