Чистка кадров в СБУ – зачем Зеленский провел массовые увольнения в спецслужбе

Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский уволил трех заместителей главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, начальника одного департамента и главу СБУ в Черновицкой области. Сайт "Сегодня" выяснил, чем провинились силовики и почему в спецслужбе началась большая чистка кадров.

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В понедельник, 26 июля, глава государства подписал указы об увольнении ряда должностных лиц Службы Безопасности Украины. Эта информация появилась на сайте Офиса президента.

Кого уволили из СБУ

Руслан Баранецкий уволен с поста первого заместителя главы СБУ и больше не возглавляет Антитеррористический центр в Службе. На его должность назначен бывший заместитель главы СБУ Сергей Андрущенко.

Также президент уволил Василия Малюка с поста заместителя главы СБУ-начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Алексей Корнийчук больше не руководит Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Снят с должности и глава СБУ в Черновицкой области Виталий Монастырецкий.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что уволили также начальника Управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, который ранее фигурировал в громком деле о подготовке покушения как возможная жертва, и начальника экономической контрразведки СБУ Андрея Трепилко.

Зеленский провел чистки в руководстве СБУ. / Фото: Офис Президента Украины

В чем провинились силовики

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Как отметили в пресс-службе Офиса президента, целью Зеленского при принятии этих указов было "обеспечение готовности СБУ к системной трансформации, соответствующей содержанию реформы ведомства". Также президент не доволен эффективностью борьбы с контрабандой.

"Темп работы против контрабанды, который мы видим сейчас, никого не может устраивать", – подчеркнул Зеленский.

Госслужащие не выполняют свои функции

Как рассказал "Сегодня" член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от фракции "Слуга народа" Алексей Устенко, темпы борьбы с контрабандой действительно заставляют желать лучшего.

"С учетом того, что уже к борьбе с контрабандой подключены все соответствующие структуры и даже СНБО вводит санкции против контрабандистов, ее особо меньше не становится", – подчеркнул депутат.

Устенко отмечает, что большая часть недопоступлений в бюджет – это "серый" импорт, "черный" занимает меньшую часть.

"Серый" импорт – это товары, которые завозятся в страну по заниженной стоимости, под другими документами. Как один из примеров – оригинальный бренд одежды завозят в страну под видом секонд хенда или китайской реплики. "Черный" импорт – это товары, которые завозят вообще без документов. В основном, это белорусские сигареты и ширпотреб, который реализуется на рынках", – объясняет Устенко.

По словам депутата, профильный Комитет Рады принял ряд постановлений, в том числе и о возможности объединения украинских таможенных баз с базами Евросоюза, президент ввел санкции против контрабандистов, но силовики и таможенники не выполняют свои функции так, как следовало бы.

"Ничего не делают. Сканеры как не работали, так и не работают, таможенники продолжают зарабатывать на этом, а страна только теряет", – говорит нам Устенко.

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Нардеп фракции "Слуга народа" Алексей Устенко / Фото: Верховная Рада

Не сложился диалог с начальством

А вот эксперт в сфере безопасности, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта сомневается, что сбушников уволили из-за слабой борьбы с контрабандой.

"Борьба с контрабандой это в первую очередь ответственность таможни и пограничников, а уж после – СБУ. В таком случае, сначала должны быть громкие увольнения таможенников", – говорит он.

По мнению Шабовты, борьба с контрабандой в Украине выглядит, как некая фикция.

"Контрабанда носит стойкий характер. Против контрабандистов ввели санкции, а объемы таможенных сборов продолжают падать. Реального улучшения в этой сфере нет. Возможно, смена руководителей СБУ исправит эту ситуацию, но только в том случае, если одновременно с СБУ проведут чистку кадров на таможне и в Госпогранслужбе", – говорит он.

Шабовта не исключает, что реформирование СБУ – лишь формальная причина увольнения сотрудников Службы.

"Часто в таких ведомствах увольняют людей, у которых не сложился диалог с начальством, а на их место ставят "своих", абсолютно преданных сотрудников. Или же в случае возникновения скандала. Например, уже бывшего первого зама Баканова – Баранецкого связывали с резонансным делом "Вагнеровцев", – объясняет эксперт.

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Сергей Шабовта / Фото: Facebook

Сигнал Западу: Реформы не просто слова

В то же время Шабовта отмечает, что увольнение руководителей СБУ может быть результатом критики Западом вялотекущего процесса реформирования украинской правоохранительной и антикоррупционной системы.

"США и Великобритания видят, что реформы буксуют, СБУ часто занимается вопросами, которые не входят в ее юрисдикцию и конфликтует с бизнесом. Это естественно не нравится нашим западным партнерам, которые ожидают улучшений в работе спецслужб", – говорит он.

С ним согласен и политолог, магистр государственного управления Владимир Воля, который считает, что вопрос контрабанды в увольнении руководителей СБУ имеет вторичную значимость, а на первом месте – момент реформы спецслужбы в рамках подготовки нового закона об СБУ.

"Это, в первую очередь, сигнал Западу, что реформирование СБУ – не просто слова, а спецслужба готовится к работе по-новому. Зеленскому во время визита в США необходимо будет показать Байдену результаты реформ, которые Америка желает видеть в Украине. Думаю, в ближайшее время в нашей стране будут и новые кадровые решения, и не только в СБУ. Процесс начался и должен быть прогресс", – резюмирует эксперт.

Владимир Воля. Фото: Facebook Владимира Воли

Ранее новости "Сегодня сообщали, что в результате деятельности контрабандистов Украина ежегодно теряет до 300 миллиардов гривен. Поэтому, по словам президента Зеленского, усиление работы СБУ должно стать фундаментом для противодействия такой деструктивной ситуации.

Отметим, еще 23 июля в Офисе президента Украины опровергали слухи об увольнении генерала-майора Баранецкого.

Мы также писали, что Зеленский назначил нового детского омбудсмена вместо Николая Кулебы.