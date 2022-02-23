Чрезвычайное положение: что изменится для украинцев – инфографика

На территории страны будет действовать ряд ограничений, которые могут вводиться при ЧП

В стране введут чрезвычайное положение / Фото: Reuters, Коллаж "Сегодня"

В Украине будет введено чрезвычайное положениепо всей территории страны, однако решения еще нет. Во время этого режима будет действовать ряд ограничений.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Чрезвычайное положение в стране вводится на 30 дней, однако срок может быть продлен. Он предполагает ограничение прав и свобод граждан, юридических лиц, а также возложение на них дополнительных обязанностей.

Запреты и ограничения в режиме чрезвычайного положения

особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения;

ограничение движения транспортных средств и их досмотр;

усиление охраны общественного порядка и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения;

запрет на проведение собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;

запрет на забастовки.

/ Фото: Сегодня

Обострение ситуации

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость так называемых "ЛДНР". Глава РФ назвал соответствующий указ "давно назревшим". После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

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Из-за решения Путина президент США Джо Байден ввел санкции против "ЛДНР". Согласно решению американского лидера, в частности, запрещены инвестиции в "ДНР" и "ЛНР", а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из псевдореспублик. Кроме того, указ дает возможность накладывать санкции на любое лицо, решившее действовать в "ЛДНР".

Президент США выступил с новым обращением к нации, в котором дал оценку действиям России и решению Совета Федерации отправить свои войска в чужую страну.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет выполнять ультиматум, который 22 февраля озвучил президент РФ Владимир Путин. Одним из требований хозяина Кремля было признание Украиной результатов псевдореферендума в Крыму о вхождении в состав России.

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