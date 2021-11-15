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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Чрезвычайное положение в Украине и изменения в графике поездов — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
15 ноября, 06:00
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В Украине могут ввести чрезвычайное положение, а "Укразализныця" предупредила о возможной задержке некоторых поездов
В Украине могут ввести чрезвычайное положение в случае обострении ситуации на границе с Беларусью, а некоторые поезда "Укрзализныци", могут не вовремя прибывать на отдельные станции/Коллаж: Сегодня
В Украине могут ввести чрезвычайное положение в случае обострении ситуации на границе с Беларусью, а некоторые поезда "Укрзализныци", могут не вовремя прибывать на отдельные станции/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Едва держался на ногах: в Харькове пьяный водитель Mitsubishi устроил страшное ДТП

В Харькове снова произошло ужасное ДТП. Виновник аварии был в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль Mitsubishi Outlander влетел на скорости в другой автомобиль и перевернулся. Водитель, спровоцировавший дорожно-транспортное происшествие, выжил.

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Водитель, повлекший ДТП, был в состоянии сильного алкогольного опьянения/Коллаж: Сегодня
Водитель, повлекший ДТП, был в состоянии сильного алкогольного опьянения/Коллаж: Сегодня

В Украине могут ввести чрезвычайное положение: что происходит

В приграничных областях Украины могут ввести чрезвычайное положение в случае обострения ситуации на границе с Беларусью. К охране границы военных с востока и юга страны привлекать не планируют.

Чрезвычайное положение могут ввести в некоторых областях Украины/Коллаж: Сегодня
Чрезвычайное положение могут ввести в некоторых областях Украины/Коллаж: Сегодня

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"Укрзализныця" предупредила о возможных задержках поездов: каких станций это касается

В "Укрзализныце" предупредили пассажиров о возможных задержках поездов в связи с реконструкцией пути на участке Мироновка — Им. Т. Шевченко. Ориентировочное время задержки от 5 минут до 1,5 часа.

Задержка возможна на нескольких станциях/Коллаж: Сегодня
Задержка возможна на нескольких станциях/Коллаж: Сегодня

Украина получила от США новую партию оборонной помощи

В Украину поступила четвертая партия оборонной помощи из Соединенных Штатов Америки. На этот раз страна получила около 80 тонн боеприпасов. Их доставили самолетом 14 ноября.

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США оказали Украине очередную помощь/Коллаж: Сегодня
США оказали Украине очередную помощь/Коллаж: Сегодня

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