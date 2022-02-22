Что будет дальше? Зеленский рассказал о плане Украины — полный текст обращения

Президент обратился к украинскому народу

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины после скандального заявления Путина о признании независимости "ЛДНР".

Видеообращение появилось в Telegram-канале Офиса президента.

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Украинцы давно и ко всему готовы

"У нас и нашего государства нет времени на долгие лекции по истории. Я не буду говорить о прошлом. Скажу о реалиях и будущем. За мной – Украина. В ее международно признанных границах. И они останутся такими. Несмотря на любые заявления и действия РФ. Так же как и мы – остаемся спокойными и уверенными в себе. За это я хочу поблагодарить всех наших граждан. Вы еще раз доказываете — украинцы умная и мудрая нация. И несмотря на все — сохраняет холодную голову, реагирует спокойно, взвешенно, по-взрослому. Мы давно и ко всему готовы. Но причин для вашей бессонной ночи нет", — сказал Зеленский.

Заседание РНБО

Президент отметил, что было проведено заседание СНБО.

"Украина однозначно квалифицирует последние действия Российской Федерации как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на Россию. Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из Минских договоренностей и игнорирование решений в рамках Нормандии. Это подрывает мирные усилия и разрушает переговорные форматы. Сегодняшними и завтрашними возможными решениями Россия легализирует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года. Страна, восемь лет поддерживающая войну, не может поддерживать мир, как она это заявляет", — заявил президент.

Что будет дальше?

Президент Украины уже созвонился и обговорил ситуацию со своими иностранными коллегами, в частности с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом США Джозефом Байденом, премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Также планируется разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

"Что будет происходить дальше? Мы хотим мира и мы последовательны в своих действиях. Сегодня МИД Украины направил государствам-членам Совбеза ООН запрос на основе Будапештского меморандума с требованием немедленно провести консультации. Я инициировал созыв заседания Совета Безопасности ООН проведение специального заседания ОБСЕ. Мы настаиваем на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокации и последующей эскалации. Инициирован экстренный созыв саммита Нормандской четверки. От наших партнеров мы ожидаем четких шагов поддержки и действенных шагов поддержки. Очень важно увидеть сейчас – кто наш настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать РФ словами. Мы привержены политико-дипломатическому урегулированию и не поддаемся на провокации. Наши границы надежно защищены. Наши партнеры поддерживают нас. Согласно ст. 51 Устава ООН, Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону, созданную систему территориальной обороны. Мы хорошо различаем провокации и наступление войск агрессора. За нами правда. И правду мы никогда не будем скрывать от вас. Как только мы увидим изменение ситуации, как только мы увидим рост рисков – вы будете обо всем этом знать. Сейчас нет никаких причин хаотических действий. Сделаем все, чтобы так было и дальше. Мы привержены мирному и дипломатическому пути", — отметил Зеленский.

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