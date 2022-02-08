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Что будет с COVID-19 в Украине? Эксперты дали тревожный прогноз на февраль

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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8 февраля, 19:53
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Уже четыре недели подряд в нашей стране увеличивается заболеваемость, но при этом замедляются госпитализации
Ситуация с коронавирусом в Украине напряженная. Фото: коллаж "Сегодня"
Ситуация с коронавирусом в Украине напряженная. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине продолжает расти количество новых случаев COVID-19 и смертность. Эксперты прогнозируют такую тенденцию и в феврале этого года.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко на брифинге.

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Чего ждать в феврале?

Как рассказал Ганиченко, сейчас в нашей стране замедляются COVID-госпитализации. Но при этом смертность начинает расти на фоне того, что уже четыре недели подряд увеличивается заболеваемость.

"Плюс 29% неделя от недели. Смертность продолжит расти, может расти в течение всего февраля", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в ближайшие две недели будет расти количество новых больных коронавирусом.

"На этой неделе есть плюс 25% роста. Ожидаем дальнейшего замедления роста темпов, но еще распространение заболеваемости будет расти. В ближайшие две недели будет продолжение роста до 55 тысяч случаев на пике за отдельные сутки", — добавил Ганиченко.

Статистика коронавируса

За сутки 7 февраля в Украине зафиксировано 34 353 новых подтвержденных случая COVID-19. Среди заболевших 3095 детей и 955 медиков.

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За прошлые сутки госпитализировано 2168 человек, а случаев с летальным исходом – 255. Выздоровели 15 193 человека. За все время пандемии в Украине заболело 4 341 790 человек, а выздоровело 3 696 285 человек. За все время пандемии от коронавируса умерло 101 647 человек.

В Украине сразу три области переходят в красную зону

В Украине с 11 февраля расширяется красная карантинная зона. Эпидопасность возросла в Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областях. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Во вторник, 8 февраля, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

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"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 11 февраля 2022 года красный уровень эпидемической опасности на территории Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областей", – написал Немчинов.

Стоит отметить, что на сегодня в красной зоне находятся Ивано-Франковская и Ровенская области.

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