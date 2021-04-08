Что делать, если дети массово болеют COVID-19: инфекционист дала совет

Раньше считали, что дети только переносят инфекцию, но не болеют, говорит Алла Волоха

Продолжение пандемии COVID-19 и появление в Украине новых штаммов коронавируса привели к тому, что дети стали в 2,6 раза чаще болеть коронавирусной болезнью. Койки в инфекционных больницах все чаще занимают пациенты до 18 лет, при этом не исключены и летальные случаи. Сайт "Сегодня" выяснял, что нужно делать, если дети начинают массово болеть ковидом?

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Алла Волоха, иммунолог, инфекционист, доктор медицинских наук, завкафедрой детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П. Л. Шупика говорит:

"Заболеваемость детей растет параллельно с заболеваемостью взрослых. Я думаю, одна из причин — рост общей заболеваемости. С другой стороны, мы знаем, что новые варианты — более контагиозны. У вируса теперь большая совместимость с рецепторами, через которые они попадают в клетки. Хотя этих рецепторов у детей меньше, чем у взрослых, они есть, и вирусы быстрее проникают в них".

Если раньше считали, что дети только переносят инфекцию, но не болеют, то теперь это не так. Алла Волоха уверена, что контакты детей в детсадах и младшей школе нужно ограничивать. Хотя раньше их в последнюю очередь закрывали или переводили на дистанционку:

"В этой ситуации, когда очень большая вероятность подхватить коронавирусную инфекцию, есть смысл все-таки ограничить контакты среди детей в садиках и школах. Дети болеют и распространяют инфекцию — это тоже один из факторов, который содействует распространению вируса. Если мы ограничиваем контакты взрослых, то логично ограничить сейчас и контакты среди детей, чтобы они сами не болели и не распространяли инфекцию".

Напомним, из-за роста заболеваемости коронавирусом Pfizer начал испытания COVID-вакцины на младенцах от шести месяцев до двух лет и детях от 2 до 11 лет. Ранее выяснилось, что дети 12-15 лет хорошо переносят вакцину, а побочные эффекты в целом соответствуют тем, которые наблюдаются у взрослых.

Также сообщалось, что Украина получит 10 млн доз вакцины от ковида производства Pfizer/BioNTech.

Видео: Сегодня

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