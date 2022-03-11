Что делать, если на ваших глазах военные РФ берут людей в плен: инструкция от СБУ

Если на ваших глазах оккупанты берут в плен людей, нужно срочно сообщить украинским спецслужбам. Это можно сделать либо по телефону, либо сообщить на электронную почту.
Такую информацию разместили в Facebook Верховной Рады Украины.
Какими должны быть действия
Служба безопасности Украины создала объединенный центр по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свободы лиц в результате вооруженной агрессии РФ.
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Итак, если вы стали свидетелем задержания русскими военными, обращайтесь:
- Круглосуточные линии +38 067 650 83 32; +38 098 087 36 01
- Электронный ящик [email protected]
Куда сообщать о технике
Чтобы помочь украинской армии, граждан призывают сообщать о передвижении вражеской техники. Можно сообщать в специальный чат-бот.
"Украинские войска дают жесткий отпор оккупантам! Но мы должны постоянно помогать нашим воинам. Увидели передвижение вражеской техники? Сразу напишите в официальный чат-бот в Telegram – @stop_russian_war_bot. Вместе мы остановим оккупантов!" – подчеркнули в СБУ.
Киберполиция создала также отдельный чат-бот, куда можно посылать информацию о вражеских метках. Писать следует в Telegram @ukraine_avanger_bot.
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