Что делать, если нашли Telegram-канал оккупантов с "Z"-символикой

После начала вторжения РФ в Украину оккупанты в соцсети Telegram создали массу чатов и каналов с символом "Z" в названии (в разных вариациях). Если обнаружили такой канал, сообщить об этом можно с помощью украинского канала и бота.
Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.
В центре отметили, что с помощью этих каналов РФ собирает информацию, чтобы отследить технику ВСУ и корректировать ракетно-артиллерийский огонь по украинским объектам.
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"Значительную часть этих каналов наполняют подразделения информационно-психологических операций ВС РФ, а некоторые из них — российские военные корреспонденты", - сказали в Центре противодействия дезинформации.
Куда писать, если нашли такой канал?
Если вы увидели в Telegram канал либо чат с различными интерпретациями использования символа Z (руZZкие, время Z и т.д.), сообщите об этом в @stop_russian_war_bot или https://t.me/stoprussiachannel. Эти ссылки нужно забить в поиск в Telegram.
Ситуация в Украине 8 марта
С начала вторжения РФ в Украину прошло почти две недели, но своих целей оккупанты не достигли – наши защитники успешно отбивают атаки и наносят жесткие удары.
- В Харькове оккупанты РФ разбомбили приют для животных. В результате пять собак погибли под обломками, еще несколько получили ранения.
- В Минобороны рассказали о планах оккупантов: они готовятся к штурму Киева и начали перегруппировку. Также военные РФ все еще пытаются взять под полный контроль Мариуполь и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.
- Под Харьковом украинские защитники ликвидировали Виталия Герасимова – генерал-майора РФ, начальника штаба и первого замкомандующего 41 армией Центрального военного округа России.
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