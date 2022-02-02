Что делать, если не подтягивается COVID-сертификат с бустером – инструкция

Чтобы получить документ, достаточно отправить запрос в приложении "Дія". Сделать это можно в первый день введения дозы вакцины

В Украине с COVID-сертификатом могут быть проблемы. Фото: коллаж "Сегодня"

В приложении "Дія" могут быть случаи, когда не подтягивается COVID-сертификат для привитых бустерной дозой или же уменьшился срок действия документа о вакцинации.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет, что делать в таких ситуациях.

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Какие проблемы возникают?

В Минздраве рассказали, что им часто поступают вопросы по поводу того, что новый COVID-сертификат не появился в "Дії", после обновления запроса в приложении получили два сертификата, один из которых с уменьшенным сроком действия, или же документ не подтягивается.

Отмечается: чтобы получить сертификат, достаточно отправить запрос в приложении "Дія". Сделать это можно в первый день введения дозы вакцины против COVID-19.

Что делать?

Если вы после обновления запроса в приложении получили два сертификата, один из которых с уменьшенным сроком действия, то в таком случае не стоит паниковать.

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В приложении будет отобраться два сертификата. Один – новый, о бустерном прививании, второй – о двух дозах вакцины против коронавируса, который у вас был ранее. Но с 19 января срок действия сертификатов о вакцинации уменьшился до 270 дней, поэтому конечная дата его действия изменилась.

COVID-сертификат о бустере не обновляется автоматически. Поэтому если после вакцинирования информация в приложении не обновилась, то для его генерирования необходимо в "Дії" создать и отправить запрос на получение нового документа. Через несколько секунд во вкладке "Документы" появится новый цифровой сертификат.

Кроме того, есть вероятность, что во время внесения данных о вашей прививке допустили ошибку, поэтому может быть, что бустер не подтягивается в приложении "Дія". Чтобы исправить ошибку, обратитесь к врачу, который делал вам вакцинацию, и проверьте вместе с ним, правильно ли внесены данные о прививании в электронную систему Минздрава, а именно бустера.

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