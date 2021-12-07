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Что делать, если пропал COVID-сертификат в "Дії": инструкция

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
7 декабря, 20:37
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На смартфоне или планшете должна быть установлена последняя версия "Дії"
Как восстановить сертификат в "Дії"
Как восстановить сертификат в "Дії" / Фото: Коллаж: Сегодня

У некоторых украинцев пропадает COVID-сертификат в "Дія". А также случаются и другие проблемы. Чтобы исправить ошибку – нужно просто обновить электронный документ. Сделать это теперь можно без распознавания лица, а также без электронной подписи на веб-портале.

Обновите приложение

Раньше этот способ подходил только для тех, у кого есть или биометрический заграничный паспорт, или ID-карта. Теперь после обновления приложения сертификат подтянется даже у тех, кто использует паспорт-книжечку.

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На смартфоне или планшете должна быть установлена последняя версия Дії. Скачать ее (или обновиться) можно с помощью Google Play для устройств на Android и AppStore для гаджетов с iOS. Речь идет о версии 3.0.18 для iPhone и 3.0.14 для Android.

Срок действия уже существующего COVID-сертификата после этого должен автоматически продлиться с полугода до года. Если этого не произошло, нужно совершить следующие шаги и получить новый документ.

Авторизируйтесь в приложении

Проще всего это сделать через BankID – сработает, если на устройстве уже установлено приложение онлайн-банкинга. В таком случае Дія получит данные от банка. Этот способ сработает даже для тех, у кого нет биометрических документов.

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Если же онлайн-банкинга нет, но есть ID-карта или биометрический паспорт, а телефон поддерживает функцию NFC, авторизоваться можно с помощью этих документов. Для этого нужно выбрать соответствующий способ входа и просто приложить документ к смартфону.

Получите новый COVID-сертификат

В нижней строке приложения выберете меню "Услуги". Далее перейдите в раздел "COVID-сертификаты" и нажмите на кнопку "Получить сертификат".

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