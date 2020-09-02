Что делать, если работодатель не отпускает на самоизоляцию: Степанов дал ответ

Тем, кто идет на самоизоляцию, семейный врач обязан выписать больничный

В Украине работодатели не имеют права отказывать в самоизоляции сотрудникам, у которых обнаружили COVID-19, а также тем, кто подпадает под необходимость самоизоляции. Об этом на брифинге о ситуации с коронавирусом в стране заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Работодатель не имеет права кому-то отказывать в самоизоляции. Решение о самоизоляции принимает эпидемиолог и семейный врач. Эти решения принимаются в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения стандартом лечения коронавирусной болезни COVID-19. Там все четко прописано", – рассказал Степанов.

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По словам министра, самоизоляция длится 14 дней, тем, кто идет на самоизоляцию, семейный врач обязан выписать больничный.

"Никаких обязательств ехать в частную лабораторию и делать соответствующий тест за собственные средства на COVID-19 у человека даже не может существовать", – сказал Степанов.

Ранее Степанов рассказал, как нужно проходить самоизоляцию, если дома один из членов семьи заразился коронавирусом.

Напомним, количество заразившихся COVID-19 в Украине превысило 125 тысяч.

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