Что делать, если работодатель не отпускает на самоизоляцию: Степанов дал ответ

В Украине работодатели не имеют права отказывать в самоизоляции сотрудникам, у которых обнаружили COVID-19, а также тем, кто подпадает под необходимость самоизоляции. Об этом на брифинге о ситуации с коронавирусом в стране заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Работодатель не имеет права кому-то отказывать в самоизоляции. Решение о самоизоляции принимает эпидемиолог и семейный врач. Эти решения принимаются в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения стандартом лечения коронавирусной болезни COVID-19. Там все четко прописано", – рассказал Степанов.
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По словам министра, самоизоляция длится 14 дней, тем, кто идет на самоизоляцию, семейный врач обязан выписать больничный.
"Никаких обязательств ехать в частную лабораторию и делать соответствующий тест за собственные средства на COVID-19 у человека даже не может существовать", – сказал Степанов.
Ранее Степанов рассказал, как нужно проходить самоизоляцию, если дома один из членов семьи заразился коронавирусом.
Напомним, количество заразившихся COVID-19 в Украине превысило 125 тысяч.
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