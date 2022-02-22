Что делать, если вы попали под обстрел. Советы специалистов

Некоторые вопросы следует продумать заранее, чтобы лучше подготовиться на случай чрезвычайной ситуации

Подготовьтесь к ЧС и соблюдайте инструкции / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцам следует помнить, что хорошая подготовка к ЧС – залог лучшей помощи себе и близким. Четкое понимание алгоритма действий поможет более эффективно справиться с кризисом и уменьшить негативные последствия для общества в целом.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности дали практические советы.

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Как оборудовать свое жилье на случай ЧС

Некоторые вопросы следует продумать заранее, чтобы лучше оборудовать свое жилье на случай чрезвычайной ситуации и защитить себя и близких:

по возможности узнайте, где находятся ближайшие укрытия и проверьте состояние подвального помещения;

проверьте наличие аварийного выхода;

сделайте запасы питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения;

проверьте наличие в аптечке средств оказания первой медицинской помощи и продумайте, какие лекарства могут потребоваться в течение длительного времени;

подготовьте средства пожаротушения;

позаботьтесь об альтернативных средствах освещения помещения на случай отключения энергоснабжения (фонарики, свечи);

подготовьте средства для приготовления пищи при отсутствии газа и электроснабжения;

соберите самые необходимые вещи и документы на случай срочной эвакуации или перехода в хранилища;

позаботьтесь об исправном состоянии частного транспорта и запасе топлива для своевременной эвакуации из опасного района;

в холодное время подумайте об альтернативном обогреве дома на случай отключения централизованного отопления.

Если вы оказались в зоне боевых действий

Не извещайте о своих будущих действиях и планах малознакомым людям, а также знакомым с ненадежной репутацией;

Всегда носите с собой документ, удостоверяющий личность. Деньги и документы держите в разных местах ― так у вас будет больше шансов их уберечь;

Держите около себя записи о группе крови (свою и близких родственников) и информацию о возможных проблемах со здоровьем (например, аллергию на медицинские препараты, хронические заболевания);

Узнайте, где расположены хранилища и укрытия, близкие к вашим дома, работы и мест, которые вы часто посещаете;

Старайтесь как можно меньше находиться вне жилья и работы, уменьшите количество поездок без важной причины, избегайте мест скопления людей;

При выходе из помещений соблюдайте правила правой руки и пропускайте вперед нуждающихся – это поможет избежать давки;

Не вмешивайтесь в споры с незнакомыми людьми – это поможет избежать возможных провокаций;

В случае поступления информации по официальным каналам государственных органов власти о возможной опасности передайте ее другим людям: родственникам, соседям, коллегам.

Что нельзя делать

приближаться к окнам, если услышите выстрелы;

наблюдать за ходом боевых действий, стоять или перебегать под обстрелом;

спорить с вооруженными людьми, фотографировать и делать записи в их присутствии;

демонстрировать оружие или предметы, похожие на нее;

подбирать брошенное оружие и боеприпасы;

касаться взрывоопасных и подозрительных предметов, пытаться разобрать их или перенести в другое место ― немедленно сообщите об их расположении территориальным органам ГСЧС и Национальной полиции по телефону "101" и "102";

носить армейскую форму или камуфлированную одежду – лучше надевайте одежду темного цвета, не привлекающую внимания, и избегайте любых символов, ведь они могут вызвать неадекватную реакцию.

Во время стрельбы

Во время стрельбы лучше спрятаться в защищенном помещении (например, в ванной или даже в самой ванной). Когда это невозможно, следует лечь, прикрывшись предметами, способными защитить вас от обломков и шаров.

Если вы попали под стрельбу на открытом месте, лучше упасть на землю и закрыть голову руками. Эффективной защитой будет любое выступление, даже тротуар, углубление в земле или канава. Укрытием также может стать бетонная мусорная урна или ступеньки крыльца.

Не пытайтесь спрятаться за автомобилями или киосками – они часто становятся мишенями.

Где бы вы ни находились, тело должно быть в максимально безопасном положении. Сгруппируйтесь, лягте в позу эмбриона. Развернитесь ногами в сторону стрельбы, прикрыв голову руками и открыв рот, чтобы близкий взрыв не причинил вреда барабанным перепонкам. Ждите, пока стрельба не утихнет, а выстрелов не будет хотя бы в течение 5 минут. Если ваше жилье находится в зоне регулярных вооруженных столкновений, нужно укрепить окна (например, клейкой пленкой) – это поможет избежать разлета обломков стекла. Желательно закрыть окна, например, мешками с песком или массивной мебелью.

Во время артобстрелов

Во время артиллерийского, минометного обстрела или авиационного налета не оставайтесь в подъездах, под арками и на лестничных клетках. Также опасно прятаться в подвалах панельных домов, возле автомобильной техники, автозаправочных станций и под стенами домов из легких конструкций. Такие объекты непрочны, вы можете оказаться под завалом или травмироваться.

Если огонь артиллерии, минометный обстрел, авиационная бомбардировка застали вас на пути, немедленно ложитесь на землю, туда, где есть выступ или хотя бы в небольшое углубление. Защиту могут предоставить бетонные конструкции (кроме тех, которые могут обрушиться или загореться), траншеи, неглубокие подземные колодцы, широкие трубы водостока и канавы.

Закрывайте ладонями уши и открывайте рот – это спасет от контузии, убережет от баротравмы.

Не приступайте к разбору завалов самостоятельно, ждите специалистов по разминированию и аварийно-спасательной службы.

Во время артиллерийских обстрелов системами залпового огня

Снаряд (ракету) можно заметить и среагировать, залпы реактивной установки хорошо видны. Ночью это яркая вспышка на горизонте, а днем ​​- дымные следы ракет;

Организуйте постоянное наблюдение, постоянно держите в поле зрения здания и сооружения, которые находятся рядом и которые можно использовать в качестве укрытия. После сигнала наблюдателя есть несколько секунд для того, чтобы скрыться.

Прячьтесь в подвале или в другом углубленном помещении. Выбирайте место в углу между несущими стенами и недалеко от окон. дверей для того, чтобы мгновенно покинуть дом в случае попадания снаряда.

Не выходите из укрытия, не подождав хотя бы 10 минут после завершения обстрела, ведь после залпа обычно ведется уточнение результатов стрельбы и корректировка огня или изменение позиции.

Телефоны спасательных и аварийных служб

112 – единственный номер вызова всех служб экстренной помощи. Позвонив по этому номеру, диспетчер вызовет бригаду

нужной службы.

101 – Пожарная помощь

102 – Полиция

103 – Скорая медицинская помощь

104 – Аварийная служба газовой сети

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