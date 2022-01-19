Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко 🌊 Крещение-2022 ✈ Блинкен в Украине 🔔 Угроза войны с Россией
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Что делать при появлении симптомов "Омикрона": инструкция

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 января, 18:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Обязательно прислушивайтесь к рекомендациям медиков
Симптомы "Омикрона" похожи на ОРВИ, поэтому немедленно нужно обращаться к врачу. Фото: коллаж "Сегодня"
Симптомы "Омикрона" похожи на ОРВИ, поэтому немедленно нужно обращаться к врачу. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине участились случаи заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". При появлении первых симптомов важно сразу обратиться к врачу, чтобы остановить распространение вируса и уменьшить риск осложнений.

Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".

Реклама

Что делать, если появились симптомы COVID-19?

  • Оставайтесь дома
  • Позвоните сразу же своему врачу
  • Опишите свои симптомы. Расскажите о том, контактировали ли вы с людьми, которые могут быть инфицированы
  • Придерживайтесь инструкции своего врача

В неотложном состоянии срочно вызывайте скорую помощь по номеру 103:

  • Боль в груди
  • Тяжелое дыхание, отдышка в состоянии покоя
  • Признаки дыхательной недостаточности
  • Сатурация с уровнем кислорода в крови менее чем 92%
  • Нарушение сознания
  • Другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии

Главные симптомы "Омикрона"

Отчеты на основе подтвержденных случаев нового штамма свидетельствуют, что у больных "Омикроном" чаще всего наблюдают:

  • насморк (73%)
  • головную боль (67,5%)
  • усталость (63,5)
  • чихание (60%)
  • боль в горле (59,6%)

В то же время не выявлено существенного отличия от симптомов штамма "Дельта", который в настоящее время доминирует в Украине. В случае заражения этим штаммом вместе с указанными выше симптомами также наблюдается кашель (43,5%), хриплый голос (35,7%), озноб или дрожь (30%), лихорадка (29,4%), потеря/ искажение обоняния и/или вкуса (23,7%) и т.д.

Несмотря на то, что симптомы "Омикрона" кажутся похожими на простуду, новый штамм также может вызвать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи. Из-за стремительного распространения "Омикрона" в опасности находятся те, кто не прошел базовый курс вакцинации против COVID-19.

Реклама

Как стало известно, новый штамм имеет меньший инкубационный период. В среднем, по данным научных исследований, он составляет 3 дня.

Также единичные исследования указывают, что происходит смещение заболеваемости штаммом "Омикрон" в более молодую возрастную группу. Если средний возраст лиц, больных штаммом "Дельта", был 38,3 года, то "Омикроном" – 30,8.

Есть риск повторного заражения

Также увеличивается и риск повторного заражения – реинфекции. В случае с "Дельтой" он составлял около 2,5%, для "Омикрона" – более чем в 5 раз выше, 13%.

Реклама

Предварительно, "Омикрон" в 2,9 раза инфекционнее, чем "Дельта". То есть новый штамм более заразен по сравнению с "Дельтой".

В то же время пока нет информации для оценки какого-либо изменения тяжести инфекции, вызванной "Омикроном". Предварительные данные свидетельствуют, что новых необычных симптомов у больных указанным штаммом не наблюдается.

Что делать, если появились симптомы ОРВИ?

При появлении любых симптомов ОРВИ в первую очередь следует обратиться к своему семейному врачу. Тот должен предоставить направление тестирования на COVID-19. До результатов тестирования и во время видимых симптомов следует не посещать места общего скопления людей и соблюдать режим самоизоляции.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Как выжить в "заминированном" здании – советы психолога Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Посылка для Тони. Для единственной гориллы в Украине прислали необычный подарок (фото, видео) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Младшая дочь Ольги Сумской – о травле в школе, секретах от мамы, гадании на Таро и парнях Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
19 января. Индира Ганди. Возглавив правительство Индии (1966), 49-летняя дочь Джавахарлала Неру стала первой в стране и второй в истории планеты женщиной-премьер-министром…
На встречу с героем!
Окунаться в прорубь — не значит «смыть грехи»?
Почему это миф?
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

63 915

заболело за неделю в Украине

+86%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.41

Российский рубль (₽)

0.3716

Евро (€)

32.34

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять